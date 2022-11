Marsylia – Lyon 🇫🇷 Typy, kursy (6.11.2022)

Niedziela w Ligue 1 przyniesie nam bardzo ciekawe starcie pomi臋dzy dwoma dru偶ynami, kt贸ra maj膮 ambicje do walki o wy偶sze cele. Marsylia podejmie na w艂asnym stadionie Lyon.聽

Marsylia – Lyon zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Marsylia bardzo dobrze rozpocz臋艂a nowy sezon i do dziesi膮tej kolejki wszystko wygl膮da艂o bardzo obiecuj膮co. Pa藕dziernik nie okaza艂 si臋 jednak dla gospodarzy niedzielnego spotkania szcz臋艣liwy, gdy偶 nie zdo艂ali oni zanotowa膰 w贸wczas ani jednego ligowego zwyci臋stwa. Przez pierwsze dziewi臋膰 kolejek marsylczykom uda艂o si臋 przej艣膰 such膮 stop膮, ale kolejne trzy mecze przynios艂y trzy pora偶ki z rz臋du. W ostatnim spotkaniu Marsylia wywalczy艂a za to jeden punkt. Czy przyszed艂 czas na prze艂amanie?

Jeszcze do niedawna mog艂o si臋 wydawa膰, 偶e forma Lyon i Marsyli臋 dzieli w tym sezonie do艣膰 spora r贸偶nica klas. Po trzynastu kolejkach okazuje si臋 jednak, 偶e go艣cie niedzielnego meczu maj膮 na swoim koncie zaledwie cztery oczka mniej od gospodarzy. W przypadku ewentualnego zwyci臋stwa mieliby okazj臋 zbli偶y膰 si臋 do Marsylii na zaledwie jeden punkt. Nie b臋dzie to jednak proste.

Marsylia – Lyon nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e pe艂n膮 pul臋 zgarn膮 gospodarze.

Nasze typy Marsylia 2.25

Powy偶ej 2.5 gola 1.72

Marsylia – Lyon kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Marsylii, kurs: 2.25

remis, kurs: 3.55

wygrana Lyonu, kurs: 3.20

Marsylia – Lyon fakty meczowe

Maryslia nie wygra艂a 偶adnego z czterech ostatnich mecz贸w ligowych

W pierwszych dziewi臋ciu kolejkach gospodarze pozostawali niepokonani

Lyon wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Maryslia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Marsylia – Tottenham 1:2

Strasbourg – Marsylia 2:2

Eintracht – Marsylia 2:1

Marsylia – Lens 0:1

PSG – Marsylia 1:0

Lyon – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lyon – Lille 1:0

Montpellier – Lyon 1:2

Rennes – Lyon 3:2

Lyon – Toulouse 1:1

Lens – Lyon 1:0

