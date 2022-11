Liga Mistrzów: Powtórki finałów z 2020 i 2022 roku już w 1/8 finału!

Za nami losowanie 1/8 finału najważniejszych rozgrywek klubowych na świecie. Liga Mistrzów ledwie się skończyła w 2022 roku, a kolejny rozpocznie z wysokiego “C”. Już w 1/8 finału dojdzie do powtórki dwóch finałów! Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem, zaś PSG zagra z Bayernem Monachium.

Wśród faworytów jako pierwszy rywala poznał Manchester City. Ekipa Pepa Guardioli wydaje się, że dostała rywala, którego ma obowiązek przejść – RB Lipsk. W kolejnej parze spotkanie ekip, dla których awans do 1/4 finału będzie dużym sukcesem. Benfica zagra z Clubem Brugge. Lizbończycy w wielkim stylu zgarnęli zwycięstwo w swojej grupie i mają szansę na powtórkę wyniku z poprzedniej edycji.

Jednak to trzecia para dała mnóstwo emocji. Najpierw pojawił się Liverpool jako drużyna nierozstawiona. Po chwili Real Madryt, a to oznaczało, że zobaczymy powtórkę finałowego pojedynku sprzed kilku miesięcy. Wtedy górą był hiszpański klub, który w Paryżu sięgnął po kolejny puchar do gabloty. Liga Mistrzów 2020 rozstrzygnęła się meczem PSG – Bayern Monachium i teraz czeka nas kolejna powtórka finałowego spotkania. Tę parę wylosowano jako ostatnią, okraszając tym samym losowanie 1/8 finału.

Poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów! 🏆 Która zapowiada się najciekawiej? pic.twitter.com/KJkX9idxdM — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 7, 2022

Wcześniej ciekawie zapowiada się starcie Borussii Dortmund z Chelsea, zaś dużo szczęścia w losowaniu miało Napoli trafiając na Eintracht Frankfurt. Narzekać nie mogą także piłkarze Porto i Interu, bo tym klubom przyjdzie się zmierzyć ze sobą. Co ciekawe to ekipy, które wygrywały Ligę Mistrzów w XXI wieku, oba pod wodzą Jose Mourinho.

Mecze tej rundy odbędą się 15/16 i 22/23 lutego, a rewanże 8/9 i 15/16 marca 2023 roku. Jeszcze dzisiaj poznamy szczegółowy kalendarz 1/8 finału.