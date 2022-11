Lech Poznań poznał swojego rywala w 1/16 finału Ligi Konferencji

Rozstrzał rywali, których Lech Poznań mógł dostać w pierwszej wiosennej rundzie był ogromny. Od Lazio po AEK Larnaka. Ostatecznie mistrz Polski trafił na Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji.

W miniony czwartek Lech Poznań rozbił Villarreal aż 3:0 przy Bułgarskiej. To zapewniło drugie miejsce w fazie grupowej. Dzięki temu Kolejorz zagra przynajmniej dwa mecze wiosną w europejskich pucharach. Ekipa Johna van den Broma trafiła na norweski Bodo/Glimt. Dwumecz z tą ekipą rozpocznie się od wyjazdu. 16 lutego mistrza Polski czeka podróż na daleką i prawdopodobnie mroźną północ Europy. Dopiero 23 lutego Lech Poznań rozegra domowe spotkanie. Na dzisiaj trudno oszacować, kto będzie faworytem tej potyczki. W tej rundzie na szali jednak jest “tylko” ranking krajowy, zatem polscy kibice, bez względu na barwy, powinni trzymać kciuki za poznaniaków.

Dopiero awans do 1/8 finału będzie oznaczał, że Lech Poznań zapracuje na ranking krajowy i klubowy jednocześnie. Jeśli Kolejorz pokona xxx, wówczas trafi na jednego z ośmiu zwycięzców grup Ligi Konferencji.

W tej samej fazie poznaliśmy osiem par 1/16 finału. Zwycięzcy trafią do 1/8 finału i uzupełnią najlepszą szesnastkę tych rozgrywek. Najciekawiej prezentuje się para Barcelona – Manchester United. Na Camp Nou ponownie może przyjechać Cristiano Ronaldo, który zmierzy się z Robertem Lewandowskim.

