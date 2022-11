Tomasz Smokowski, Jerzy Dudek i Sławomir Peszko w najnowszym spocie marki Superbet

SUPERBET zaprezentował nowy spot, będący elementem globalnej kampanii. W polskiej odsłonie, obok Jerzego Dudka i Sławomira Peszki, których widzieliśmy we wcześniejszych produkcjach marki, po raz pierwszy wystąpił Tomasz Smokowski, dziennikarz i współzałożyciel Kanału Sportowego.

Spot miał premierę 4 listopada i towarzyszy mu hasło GO SUPER, zaprezentowane już we wrześniowej kampanii reklamowej. Jego emisję zaplanowano w niemal wszystkich głównych stacjach telewizyjnych. Będzie go można zobaczyć przy okazji meczów zbliżających się piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze, a także w kanałach digital, social mediach i kanałach własnych marki.

GO SUPER to długofalowy koncept reklamowy marki, budujący wokół marki Superbet pozytywne emocje. Jego symbolami są liczne znaki rozpoznawcze, takie jak spójna identyfikacja graficzna, czerwony dym, czerwona poświata czy specjalnie skomponowany dźwięk.

Nagrania miały miejsce w stolicy Rumunii – Bukareszcie. Między innymi na Stadionie Ghencea, znanym również jako Stadion Steaua. Za koncepcję kampanii odpowiada irlandzka agencja The Tenth Man i londyński duet reżyserski That Jam – Joe Beverley i Samuel Hurlock, reżyserem zdjęć był Marcus Autelli, a za produkcją stoi Saboteur Media.

„Spot jest kontynuacją konceptu brandowego Go Super – supersensorycznej kampanii, w której zapewniamy naszym odbiorcom dodatkowy poziom pozytywnych emocji i przemiany z czegoś zwykłego w coś niezwykłego – from ordinary to extraordinary”, podkreśla Nicole Briggs-Kolmodin, Global Head of Brand Identity w SUPERBET. „Nasza koncepcja Go Super i konsekwentnie stosowane znaki rozpoznawcze pozwalają nam silnie kojarzyć się z marką, a jednocześnie dostosować się do szerokiego zakresu komunikatów oraz celów i pozycjonowania lokalnego rynku”.

„Ta kampania świetnie wpisuje się w DNA brandu i spójnie wzmacnia jego percepcję w wielu obszarach naszych zmysłów. Chcemy budować wokół marki pozytywne skojarzenia i jestem przekonana, że nasze nowe, pełne dobrej energii spoty bardzo nam w tym pomogą!”, dodaje Katarzyna Gawlik, Marketing Director polskiego oddziału firmy.

Oprócz wymienionych wyżej za kampanię odpowiadają również: ze strony teamu globalnego Martina Živković – Head of Brand Operations, natomiast stronę polską reprezentuje Bartosz Malaka, Head of Marketing.

W Rumuńskiej odsłonie kampanii wystąpili legendarni reprezentanci kraju – Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu oraz Gheorghe Craioveanu.