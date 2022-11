Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (09.11.2022)

Ostatni środowy mecz w Pucharze Polski. Śląsk Wrocław jedzie do Niepołomic na mecz z Sandecją. Ekipa z Ekstraklasy będzie faworytem tej pary. Jednak patrząc na ich formę, lekko im nie będzie.

Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław zapowiedź (środa, 20:30)

Sandecja Nowy Sącz swoje domowe mecze rozgrywa z przymusu w Niepołomicach. Obiekt w Nowym Sączu jest w budowie, zatem trzeba znowu jeździć. Kiedyś do Niecieczy, teraz do Niepołomic. W lidze idzie im fatalnie. Ostatnie miejsce nie wróży najlepiej. Światełko w tunelu widać jednak po ostatnim meczu, gdy rozbili u siebie Zagłębie Sosnowiec 4:1. To może przełoży się na lepszą postawę w kolejnych grać. Tym bardziej wobec faktu, że już w tej edycji PP ograli jednego ekstraklasowicza.

Śląsk Wrocław dopiero 12. w lidze. Gra bardzo w kratkę. Potrafi rozbić Górnika Zabrze 4:1, by tydzień później w Radomiu przegrać 0:2 kończąc w ośmiu! Po chwili znowu wygrana z Lechem w Poznaniu, remis z Jagiellonią u siebie i wygrana z Wisłą Płock na wyjeździe. To wszystko jednak kończy się na fatalnej postawie w Legnicy i porażce 0:1 z Miedzią. Trudno wyczuć dyspozycje wrocławian, ale jest ona bardzo nierówna. Stąd można się po nich spodziewać absolutnie wszystkiego w środowy wieczór.

Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Sandecja, kurs: 3.65

remis, kurs: 3.45

Śląsk, kurs: 1.93

Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław nasze typy

Stawiamy na mecz z bramkowym remisem i rozstrzygnięciami dopiero w dogrywce.

Nasze typy Remis 3,45 Zagraj!

Zagraj! Obie strzelą 1,84 Zagraj!

Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław fakty meczowe

Spotkanie ostatniej ekipy I ligi z 12. drużyną Ekstraklasy

Sandecja Nowy Sącz w drodze do 1/8 finału ograła Górnika Polkowice oraz Wartę Poznań

Śląsk Wrocław pokonał Ruch Wysokie Mazowieckie i Lecha Poznań

Ostatni mecz tych ekip to kwiecień 2018 i wygrana Śląska 1:0

