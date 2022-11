GKS Tychy – Chojniczanka 🇵🇱 Typy, kursy (11.11.2022)

Pierwszy mecz ostatniej kolejki I ligi w tym roku. GKS Tychy kontra Chojniczanka, czyli spotkanie ekip z drugiej po艂owy tabeli. Faworytem gospodarze. Czy zamkn膮 rok zwyci臋stwem?

GKS Tychy – Chojniczanka zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Gospodarze to zesp贸艂, kt贸ry warto ogl膮da膰. A偶 60 goli do tej pory pad艂o w meczach z udzia艂em tyszan. GKS Tychy to gwarant goli i emocji. 艢rednia powy偶ej 3,5 bramki na spotkanie robi wra偶enie i naprawd臋 mo偶e si臋 podoba膰. Zreszt膮 w ostatni weekend j膮 jeszcze poprawili, remisuj膮c z Ruchem Chorz贸w 2:2. Wcze艣niej m.in. takie wyniki jak 2:3 z Puszcz膮, 1:4 z Chrobrym czy 5:0 ze Skr膮. Nudy nie ma i by膰 nie powinno, tym bardziej, gdy teraz dostaj膮 zesp贸艂 ze strefy spadkowej. W dodatku taki, kt贸ry jest najgorszy na wyjazdach w lidze.

Chojniczanka to najgorszy wyjazdowicz I ligi. Trzy punkt w o艣miu delegacjach m贸wi膮 wszystko. Dodatkowo w tych meczach trac膮 艣rednio dwa gole na spotkanie. Dodajmy do tego seri臋 – pi臋膰 kolejnych pora偶ek w lidze – i mamy wszystko wskazuj膮ce na zwyci臋stwo gospodarzy. GKS Tychy b臋dzie tutaj zdecydowanym faworytem w starciu z beniaminkiem z p贸艂nocy kraju.

GKS Tychy – Chojniczanka kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

GKS, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.70

Chojniczanka, kurs: 3.50

GKS Tychy – Chojniczanka nasze typy

Stawiamy na wygraną miejscowych i mecz, w którym obejrzymy wiele goli.

GKS Tychy – Chojniczanka fakty meczowe

Spotkanie 11. z 16. dru偶yn膮 tabeli. Obie ekipy dzieli 8pkt: 22 do 14 na korzy艣膰 gospodarzy

GKS Tychy to zesp贸艂, w kt贸rego meczach pada najwi臋cej goli w lidze: 60 w 17. meczach, co daje 艣redni膮 ponad 3,5 bramek na spotkanie

U siebie tyszanie maj膮 bilans 16:12 w o艣miu grach, czyli dok艂adnie 3,5 na mecz

Chojniczanka to najgorszy wyjazdowicz ligi – 3pkt w o艣miu meczach i bilans 8:16

Chojniczanka przegra艂a pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Ostatnie spotkanie o punkty tych ekip to rok 2020. Wtedy ekipa Chojnic wygra艂a w Tychach 2:1