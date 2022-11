Verona – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (10.11.2022)

Juventus ma jeszcze w tym roku kalendarzowym dwie szanse na to, by poprawi膰 swoj膮 sytuacj臋 w tabeli. We wtorkowy wiecz贸r “Stara Dama” zmierzy si臋 na wyje藕dzie z Veron膮.聽

Verona – Juventus zapowied藕 (czwartek, 18:30)

Verona jest po trzynastu kolejkach najs艂abszym zespo艂em w艂oskiej Serie A. Gospodarze czwartkowego pojedynku wygrali do tej pory tylko jeden mecz i zgromadzili w sumie zaledwie pi臋膰 oczek. Wszystko wskazuje wi臋c na to, 偶e Verona przezimuje w strefie spadkowej, najprawdopodobniej na ostatnim miejscu w tabeli.

Juventus w ostatnim czasie radzi sobie ju偶 zdecydowanie lepiej ni偶 na pocz膮tku sezonu i wygra艂 cztery ostatnie ligowe starcia. W tym wszystkim na uwag臋 zas艂uguje przede wszystkim defensywa “Starej Damy”, kt贸ra straci艂a w tym sezonie zaledwie 7 goli. Daje to kibicom go艣ci sporo powod贸w do optymizmu i nadziej臋 na to, 偶e w nowym roku kalendarzowym b臋dzie jeszcze okazja powalczy膰 o najwy偶sze cele.

Verona – Juventus nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Juventus 1.70 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj

Verona – Juventus kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Verony, kurs: 5.0

remis, kurs: 3.90

wygrana Juventusu, kurs: 1.70

Verona – Juventus fakty meczowe

Juventus ma na swoim koncie seri臋 czterech kolejnych wygranych mecz贸w

Verona wygra艂a w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Juventusu

Verona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Monza – Verona 2:0

Verona – AS Roma 1:3

Sassuolo – Verona 2:1

Verona – AC Milan 1:2

Salernitana – Verona 2:1

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – Inter 2:0

Juventus – PSG 1:2

Lecce – Juventus 0:1

Benfica – Juventus 4:3

Juventus – Empoli 4:0

