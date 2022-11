Lazio – Monza 🇮🇹 Typy, kursy (10.11.2022)

W ostatnich kolejkach Monza nieco podreperowa艂a sw贸j dorobek punktowy. O komplet oczek w starciu z Lazio b臋dzie jednak niezwykle trudno.聽

Lazio – Monza zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Po trzech zwyci臋stwach w ostatnich pi臋ciu meczach Lazio pozostaje jedn膮 z trzech najlepszych dru偶yn Serie A. Rzymianie zajmuj膮 w tym momencie trzecie miejsce i maja jedena艣cie punkt贸w straty do przewodz膮cego stawce Napoli. Strata do drugiego miejsca jest jednak o wiele mniejsza i wynosi zaledwie trzy punkty. Jest wi臋c o co gra膰, gdy偶 Lazio wci膮偶 ma szans臋 zako艅czy膰 rok kalendarzowy na pozycji wicelidera.

Monza rozpocz臋艂a sw贸j sezon jako beniaminek Serie A w nie najlepszy spos贸b. Z biegiem czasu przysz艂y jednak pierwsze zwyci臋stwa i obecnie go艣cie czwartkowego pojedynku maj膮 ich ju偶 na swoim koncie cztery. Nieco lepiej wygl膮da tak偶e sytuacja w tabeli. Zamiast miejsca w strefie spadkowej jest ca艂kiem dobra pi臋tnasta pozycja. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e w czwartek zdecydowanym faworytem b臋d膮 gospodarze.

Lazio – Monza nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Lazio 1.62 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.15 Zagraj

Lazio – Monza kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lazio, kurs: 1.62

remis, kurs: 4.20

wygrana Monzy, kurs: 5.25

Lazio – Monza fakty meczowe

Lazio wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Monza zanotowa艂a trzy pora偶ki w pi臋ciu ostatnich spotkaniach

Ostanie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Lazio

Lazio – pi臋膰 ostatnich spotka艅

AS Roma – Lazio 0:1

Feyenoord – Lazio 1:0

Lazio – Salernitana 1:3

Lazio – Midtjylland 2:2

Atalanta – Lazio 0:2

Monza – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Monza – Verona 2:0

Monza – Bologna 1:2

AC Milan – Monza 4:1

Udinese – Monza 2:3

Empoli – Monza 1:0

