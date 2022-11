Wolves – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (12.11.2022)

Arsenal staje przed szans膮 sp臋dzenia mundialowej przerwy na pierwszym miejscu w tabeli. By tak si臋 jednak sta艂o “Kanonierzy” musz膮 w sobot臋 pokona膰 Wolverhampton.聽

Wolves – Arsenal zapowied藕 (sobota, 20:45)

Wolverhampton nie mo偶e p贸ki co zaliczy膰 obecnego sezonu do udanych. “Wilki” borykaj膮 si臋 z k艂opotami w ofensywie, a ich defensywa nie jest ju偶 tak szczelna jak w ubieg艂ych latach. Znalaz艂o to prze艂o偶enie na bilans, kt贸rym legitymuje si臋 obecnie Wolverhampton, czyli dwa zwyci臋stwa, cztery remisy i osiem pora偶ek. Dorobek zaledwie dziesi臋ciu oczek sprawia, 偶e gospodarze sobotniego spotkania plasuj膮 si臋 na ostatnim miejscu w tabeli, a perspektyw na rych艂膮 popraw臋 nie wida膰.

Sytuacja “Wilk贸w” jest o tyle trudna, 偶e w najbli偶szej kolejce przyjdzie si臋 im zmierzy膰 z liderem Premier League, kt贸ry w tym sezonie tylko dwukrotnie traci艂 punkty. Arsenal ca艂y czas utrzymuje si臋 na pierwszym miejscu w lidze, nawet pomimo tego, 偶臋 za plecami “Kanonier贸w” Erling Haaland i Manchester City sp臋dzaj膮 sen z powiek kolejnych rywali. Czy “Kanonierzy” przypiecz臋tuj膮 w sobot臋 swoj膮 jesienn膮 dominacj臋?

Wolves – Arsenal nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Arsenal 1.54 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola - nie 1.90 Zagraj

Wolves – Arsenal kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wolves, kurs: 5.90

remis, kurs: 4.25

wygrana Arsenalu, kurs: 1.54

Wolves – Arsenal fakty meczowe

Arsenal przegra艂 w tym sezonie tylko jedno ligowe spotkanie

Wolverhampton wygra艂o w tym sezonie tylko dwa razy

“Wilki” strzeli艂y w tym sezonie tylko osiem goli w lidze, co jest najs艂abszym wynikiem w calej Premier League

Wolves – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolves – Leeds 1:0

Wolves – Brighton 2:3

Brentford – Wolves 1:1

Wolves – Leicester 0:4

Crystal Palace – Wolves 2:1

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arsenal – Brighton 1:3

Chelsea – Arsenal 0:1

Arsenal – Zurich 1:0

Arsenal – Nottingham 5:0

PSV – Arsenal 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Newcastle – Chelsea (sobota, 18:30)