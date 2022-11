Manchester United opublikował komunikat ws. Cristiano Ronaldo

Nie milknął echa wywiadu, którego w niedzielny wieczór udzielił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk oświadczył między innymi, że czuje się zdradzony przez Manchester United oraz nie darzy szacunkiem osób związanych z klubem.

Prawdziwą bombę zrzucił w niedzielny wieczór Cristiano Ronaldo. Wywiad, którego piłkarz udzielił Piersowi Morganowi jest dziś cytowany przez prasę na całym świecie. Portugalczyk zdradził, że Manchester United starał się zmusić go do odejścia z klubu, że nie czuje szacunku do obecnego szkoleniowca “Czerwonych Diabłów”, Erika Ten Haga i nie czuł go do poprzedniego – Ralfa Rangnicka.

Klub reaguje

Na kontrowersyjny wywiad udzielony przez Cristiano Ronaldo błyskawicznie zareagował klub, jednak, jak można się było spodziewać, “Czerwone Diabły” udzieliły dość stonowanej odpowiedzi.

– Manchester United ma świadomość wywiadu, jaki udzielił Cristiano Ronaldo. Klub rozważy swoją odpowiedź po ustaleniu wszystkich faktów. Aktualnie Manchester United skupia się na przygotowaniach do drugiej części sezonu – czytamy w oświadczeniu.