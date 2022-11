Zbliżamy się do startu mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym meczu “Biało-Czerwoni” zmierzą się z Meksykiem. Z tej okazji bukmacher LV BET przygotował promocję, w której możemy zagrać zwycięstwo Polaków po kursie 100.00.

Wielu kibiców czy ekspertów nie ma wątpliwości, iż mecz z Meksykiem może zadecydować o awansie do fazy pucharowej. Spoglądając na grupę C, Polska i Meksyk to dwie ekipy, które powinny powalczyć o drugą lokatę, choć oczywiście nie można lekceważyć Arabii Saudyjskiej.

Kurs 100.00 na wygraną Polski z Meksykiem

Z okazji pierwszego grupowego spotkania, bukmacher LV BET gwarantuje kurs 100.00 na zwycięstwo Polski. Jak skorzystać z oferty?

2. Postaw na wygraną Polski w meczu z Meksykiem na Mistrzostwach Świata (22.11.2022 o godzinie 17:00) dokładnie 1 PLN brutto (0.88 PLN netto).

3. W przypadku wygranej Polski wygrywasz 88 PLN (0.88 PLN*100).

4. Po meczu środki własne powiększane są automatycznie wg wzoru stawka*kurs na kuponie (przykładowo: 0.88*2.7 = 2.38 PLN).

5. W środę (23.11.2022) do godz. 15:00 otrzymasz dodatkowe środki na konto bonusowe. Wysokość bonusu = kwota 88 PLN – wygrane rozliczone automatycznie (przykładowo: 88 PLN – 2.38 PLN = 85.62 PLN bonusu).

