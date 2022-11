🇬🇭 Ghana – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (17.11.2022)

Ostatni sprawdzian przed mundialem dla obu dru偶yn. Warto doda膰, 偶e Ghana i Szwajcaria zdecydowa艂y si臋 zagra膰 go w klimacie mundialowym, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To mo偶e pom贸c w aklimatyzacji.

Ghana – Szwajcaria zapowied藕 (czwartek, 11:00)

Jedni i drudzy maj膮 tylko po jednej szansie na sprawdzenie swojej formy przed mundialem. Dla obu to te偶 okazja na spotkanie rywala z tej strefy, z kt贸rej b臋dzie pochodzi膰 pierwszy przeciwnik w Katarze. Ghana wybra艂a Szwajcar贸w, bo zaraz zagra z Portugali膮. Inny styl, ale nadal europejska pi艂ka. Z kolei Szwajcarzy przygotowuj膮 si臋 do meczu z Kamerunek, wi臋c wybrali Gha艅czyk贸w. Prosty klub doboru rywala pod najbli偶szego przeciwnika w turnieju.

Szwajcaria b臋dzie faworytem, chocia偶 jest niedocenianym zespo艂em. Rok temu na Euro wyeliminowali Francj臋, a blisko by艂o, by to samo zrobili z Hiszpani膮. Teraz ograli w grupie eliminacyjnej W艂och贸w, co sko艅czy艂o si臋 dla Italii tragicznie. Kr贸tko m贸wi膮c to naprawd臋 mocna kadra. Naprzeciw Ghana, kt贸ra skompromitowa艂a si臋 w tym roku na Pucharze Narod贸w Afryki zajmuj膮c ostatnie miejsce w grupie, nawet za… Komorami. Co ciekawe chwil臋 p贸藕niej przyszed艂 dwumecz z Nigeri膮 o mundial, kt贸ry wygrali golami na wyje藕dzie.

Ghana – Szwajcaria kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Ghana, kurs: 4.20

remis, kurs: 3.40

Szwajcaria, kurs: 1.92

Ghana – Szwajcaria nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo Helwet贸w, ale nie spodziewamy si臋 fajerwerk贸w pod k膮tem liczby goli.

Nasze typy Szwajcaria 1.92 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1.72 Zagraj

Ghana – Szwajcaria fakty meczowe

Ostatni mecz towarzyski dw贸ch uczestnik贸w mundialu. Spotkanie odb臋dzie si臋 w Abu Dhabi

Szwajcaria w grupie zagra z Kamerunem, Brazyli膮 i Serbi膮

Ghana zagra z Portugali膮, Kore膮 Po艂udniow膮 oraz Urugwajem

To pierwszy mecz tych reprezentacji w historii

