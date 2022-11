🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie – Argentyna 🇦🇷 typy, kursy (16.11.2022)

W swoim ostatnim meczu towarzyskim przed wyjazdem na mundial reprezentacja Argentyny sprawdzi swoj膮 form膮 w starciu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.聽

ZEA – Argentyna zapowied藕 (艣roda, 16:30)

Zjednoczone Emiraty Arabskie maj膮 by膰 ostatnim zespo艂em, z kt贸rym przed rozpocz臋ciem katarskiego mundialu zmierzy si臋 niepokonana od trzech lat Argentyna. To spotkanie powinno by膰 dla ekipy z Ameryki Po艂udniowej ledwie formalno艣ci膮 i spodziewamy si臋, 偶e Argenty艅czycy postaraj膮 si臋 o wysokie zwyci臋stwo.

Argentyna jedzie bowiem do Kataru jako jeden z faworyt贸w do walki o najwy偶sze cele i trudno jest si臋 temu dziwi膰. Wyniki, kt贸re reprezentacja Argentyny notuje od trzech lat s膮 bowiem imponuj膮ce. Mecz z ZEA mo偶e by膰 okazj膮 do przetarcia przed najwa偶niejszymi starciami i poprawy swojego morale.

ZEA – Argentyna nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Argenty艅czyk贸w.

Nasze typy Powy偶ej 3.5 gola 2.35 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.42 Zagraj

ZEA – Argentyna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana ZEA, kurs: 21.0

remis, kurs: 8.0

wygrana Argentyny, kurs: 1.14

ZEA – Argentyna fakty meczowe

Argentyna pozostaje niepokonana od niemal 3 lat

B臋dzie to pierwsze w historii starcie tych reprezentacji

ZEA przegra艂y swoje trzy ostatnie mecze

ZEA – pi臋膰 ostatnich spotka艅

ZEA – Wenezuela 0:4

Paragwaj – ZEA 1:0

ZEA – Australia 1:2

ZEA – Gambia 1:1

ZEA – Korea Po艂udniowa 1:0

Argentyna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentyna – Jamajka 3:0

Argentyna – Honduras 3:0

Argentyna – Estonia 5:0

W艂ochy – Argentyna 0:3

Ekwador – Argentyna 1:1

