Ceske Budejovice – Hradec Kralove 🇨🇿 Typy, kursy (19.11.2022)

Spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu Czech. Do Budziejowic przyje偶d偶a Hradec Kralove. Faworytem w teorii go艣cie, jednak wcale nie musz膮 mie膰 艂atwo z ligowym rywalem. Kto b臋dzie g贸r膮 w tym pojedynku?

Ceske Budejovice – Hradec Kralove zapowied藕 (sobota, 15:00)

Gospodarze zajmuj膮 dopiero 13. miejsce w lidze czeskiej. Co ciekawe jednak maj膮 tylko pi臋膰 punkt贸w straty do najbli偶szego rywala, kt贸ry jest na… pi膮tej lokacie. To pokazuje, jak sp艂aszczona jest tabela. Od czwartej Sigmy do wspomnianych Ceskich Budejovic jest ledwie sze艣膰 oczek. Wi臋ksz膮 przewag臋 ma tylko prowadz膮ca tr贸jka: Viktoria i dwie praskie pot臋gi – Slavia i Sparta.

Ceske Budejovice maj膮 w tym sezonie jeden, ale spory k艂opot. Punktowanie w meczach domowych jest na 偶enuj膮cym poziomie – tylko pi臋膰 “oczek” zgarni臋tych w o艣miu meczach ligowych!

Hradec Kralove lepiej radzi sobie u siebie. Dysproporcja nie jest jednak tak du偶a, jak w przypadku ich rywala. Mowa o 14pkt przed swoj膮 publiczno艣ci膮, do 9 “oczek” poza domem. Hradec Kralove do niedawna mia艂 niez艂膮 seri臋 i wygrywa艂 wiele meczow. Jednak ostatnie trzy spotkania to komplet pora偶ek: Pardubice, Liberec oraz Slovacko. Ostatnia wygrana mia艂a miejsce na stadionie, na kt贸ry przyjad膮 w najbli偶sz膮 sobot臋. W lidze pokonali rywala 3:0!

Ceske Budejovice – Hradec Kralove kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Budejovice, kurs: 2.70

Remis, kurs: 3.10

Hradec, kurs: 2.55

Ceske Budejovice – Hradec Kralove nasze typy

Stawiamy na rozstrzygni臋cie dopiero po dogrywce lub nawet rzutach karnych.

Nasze typy Remis 3.10 Zagraj!

Ceske Budejovice – Hradec Kralove fakty meczowe

Spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu Czech – MOL Cup

Spotykaj膮 si臋 13. z pi膮t膮 dru偶yn膮 ligi czeskiej. Co ciekawe obie dru偶yny dzieli pi臋膰 punkt贸w w tabeli

Ceske Budejovice to najgorszy zesp贸艂 u siebie – 5pkt w o艣miu meczach

Hradec Kralove w wyjazdowych meczach zdoby艂 tylko 9pkt w siedmiu grach

W lidze Hradec wygra艂 niedawno 3:0 na wyje藕dzie