🇧🇭 Bahrajn – Serbia 🇷🇸 Typy, kursy (18.11.2022)

Ostatni test dla Serbii przed mundialem. Wi臋kszo艣膰 dru偶yn dobiera sobie przeciwnik贸w pod k膮tem tego, co b臋dzie w grupie. Tutaj jednak nie ma to 偶adnego zwi膮zku. Przeciwnik chyba s艂u偶y do zbudowania pewno艣ci siebie przed turniejem. Bahrajn to outsider.

Bahrajn – Serbia zapowied藕 (pi膮tek, 16:30)

Gospodarze nie tyle nie awansowali na mundial, co nawet nie zakwalifikowali si臋 do trzeciej rundy azjatyckich kwalifikacji. By艂 tam np. Oman czy inne egzotyczne kadry, kt贸rych tak偶e zabraknie w Katarze. Co ciekawe jednak udalo im si臋 ostatnio zremisowa膰 z Kanad膮 w sparingowym meczu. Oczywi艣cie Kanadyjczycy nie grali w najmocniejszym sk艂adzie, ale wynik poszed艂 w 艣wiat.

Serbia lada moment zagra w do艣膰 trudnej grupie. Na start rywalem Brazylia, a p贸藕niej czeka ich jeszcze Kamerun oraz Szwajcaria. Kr贸tko m贸wi膮c zestaw naprawd臋 nieprzyjemny. Wydaje si臋, 偶e Bahrajn ma nie przeszkadza膰 i pom贸c Serbom w zbudowaniu pewno艣ci i wysokiej wygranej przed turniejem. Serbia jedzie do Kataru na pewno po co艣 wi臋cej ni偶 gra w fazie grupowej. W ko艅cu wygrali eliminacyjn膮 grup臋 z Portugali膮, a potem zaliczyli awans do dywizji A w Lidze Narod贸w. Ostatni czas ewidentnie sprzyja tej ekipie.

Bahrajn – Serbia kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Bahrajn, kurs: 8.80

remis, kurs: 5.10

Serbia, kurs: 1.35

Bahrajn – Serbia nasze typy

Stawiamy na wyra藕ne zwyci臋stwo przyjezdnych.

Nasze typy Serbia 1.35 Zagraj

Zagraj Serbia strzeli w obu po艂owach 2.10 Zagraj

Bahrajn – Serbia fakty meczowe

Serbia rozgrywa ostatni sparing przed mundialem. Z kolei Bahrajn w eliminacjach azjatyckich nie przebrn膮艂 drugiej fazy, gdzie przegra艂 z Iranem i Irakiem

Bahrajn tydzie艅 temu zremisowa艂 z Kanad膮 w meczu sparingowym 2:2

Serbia wygra艂a grup臋 eliminacyjn膮 z Portugali膮, a ostatnio awansowali do dywizji A Ligi Narod贸w

To pierwszy pojedynek bezpo艣redni tych dru偶yn

