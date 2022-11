Skromna wygrana reprezentacji Polski w starciu z Chile

Reprezentacja Polski ma za sobą testowe starcie poprzedzające udział w mistrzostwach świata. “Biało-Czerwoni” wygrali 1:0 z Chile po golu Krzysztofa Piątka. O ile wynik nie jest powodem do niepokoju, to postawa naszych zawodników pozostawia wiele do życzenia.

Czesław Michniewicz zdecydował się na mocno eksperymentalny skład. Szanse od pierwszych minut dostali zawodnicy, którzy nie mieli za sobą zbyt wielu minut w klubach lub od dłuższego czasu pozostawali bez gry ze względu na zakończenie lub zawieszenie rozgrywek. W tym gronie byli Świderski oraz Krychowiak. Z kolei w kontekście grupy zawodników, którzy grali ostatnio niewiele w swoich drużynach, mowa o Bednarku, Gliku czy Żurkowskim.

Brak najważniejszych zawodników w ekipie “Biało-Czerwonych” był bardzo widoczny. W pierwszej połowie meczu to piłkarze Chile przeważali na murawie i kontrolowali przebieg rywalizacji, kilkukrotnie stwarzając sobie okazje na zdobycie bramki. Słabo na murawie prezentowali się Żurkowski czy Gumny. Niewidoczny był również Szymański.

Gol Krzysztofa Piątka zadecydował o zwycięstwie

Bardzo dobrą zmianę w przerwie dał Bartosz Bereszyński, którego bez wątpienia możemy umieścić w ścisłym gronie najlepszych zawodników dzisiejszego meczu. Po niecałej godzinie gry na murawie zameldował się Krzysztof Piątek, który zmienił Arkadiusza Milika. Napastnik Salernitany zadecydował o wyniku rywalizacji, zdobywając bramkę w 85. minucie meczu.

Postawa naszych zawodników w dzisiejszym meczu z pewnością nie jest powodem do zadowolenia. Trzeba jednak pamiętać, że tacy gracze jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński nie wystąpili w środowym spotkaniu. Może to pozostawiać nadzieje, że na mundialu będzie znacznie lepiej.

Polska 1-0 Chile

1-0 Krzysztof Piątek 85′