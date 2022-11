Banik Ostrawa – Sparta Praga 🇨🇿 Typy, kursy (19.11.2022)

Jednym z najciekawszych spotka艅 1/8 fina艂u czeskiego MOL Cup b臋dzie spotkania Banika Ostrawa ze Spart膮 Praga. Jego pocz膮tek zaplanowano w sobot臋 na godzin臋 15:00.



Banik Ostrawa – Sparta Praga zapowied藕 (sobota, 15:00)

Obie dru偶yny rywalizuj膮 na co dzie艅 w najwy偶szej klasie rozgrywkowej w Czechach. Obecnie w lepszej sytuacji znajduje si臋 Sparta, kt贸ra okupuje trzecie miejsce w tabeli i traci siedem oczek do lidera, kt贸rym jest Viktoria Pilzno. Z kolei Banik Ostrawa znajduje si臋 dopiero na dziesi膮tej pozycji maj膮c w dorobku dwadzie艣cia oczek.

Obie dru偶yny mierzy艂y si臋 ju偶 w tym sezonie w po艂owie wrze艣nia. W贸wczas w Pradze dosz艂o do remisu 1:1. To w艂a艣nie Sparta mo偶e pochwali膰 si臋 lepszym bilansem bezpo艣rednich mecz贸w w ostatnim czasie – aby znale藕膰 ostatnie zwyci臋stwo Banika nad Spart膮 musieliby艣my cofn膮膰 si臋 do 2018 roku. W贸wczas zesp贸艂 z Ostrawy wygra艂 3:2.

Banik Ostrawa – Sparta Praga kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Banik, kurs: 2.85

Remis, kurs: 3.35

Sparta, kurs: 2.25

Banik Ostrawa – Sparta Praga nasze typy

Nasze typy Sparta Praga 2.25 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.52 ZAGRAJ

Banik Ostrawa – Sparta Praga fakty meczowe

Banik po raz ostatni pokona艂 Spart臋 w 2018 roku

W ligowym meczu tych dru偶yn w tym sezonie pad艂 remis 1:1

W tabeli ligi czeskiej Banik jest dziesi膮ty, z kolei Sparta zajmuje trzecie miejsce

Banik Ostrawa pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Banik – Bohemians 4:1

Slavia – Banik 3:1

Banik – Mlada 3:1

Pilzno – Banik 3:1

Velvary – Banik 0:2

Sparta pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Sparta – Czeskie Budziejowice 1:0

Sparta – Slovacko 4:0

Pilzno – Sparta 0:1

Slavia – Sparta 4:0

Domzalice – Sparta 1:6

