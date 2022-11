🇸🇳 Senegal – Holandia 🇳🇱 Typy, kursy (21.11.2022)

Drugi mecz turnieju i mo偶na powiedzie膰, to hit grupy A. Senegal cztery lata temu niestety dobrze rozpocz膮艂 mundial, od wygranej nad Polsk膮. Holandia nieobecna w Rosji, chce teraz nawi膮za膰 do turniej贸w w RPA i Brazylii, gdzie zdobywa艂a medale.

Senegal – Holandia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 17:00)

Oranje w tym roku radz膮 sobie kapitalnie. Rozegrali siedem gier i 偶adnej nie przegrali. W meczach towarzyskich pokonali Danie i zremisowali z Niemcami. W Lidze Narod贸w stracili tylko dwa punkty. To efekt niespodziewanego remisu z Polsk膮 w Rotterdamie. Pozosta艂e mecze wygrane bez k艂opot贸w i awans do fazy play-off LN sta艂 si臋 faktem. Holandia jedzie do Kataru jako jeden z europejskich faworyt贸w. Na pewno sta膰 ich na walk臋 o medal tego turnieju, zw艂aszcza 偶e maj膮 naprawd臋 mocne pokolenie zawodnik贸w. Co ciekawe nie rozegrali w listopadzie sparingu!

Podobnie zrobi艂 Senegal. Afryka艅ski zesp贸艂 r贸wnie偶 ostatni raz gra艂 jeszcze we wrze艣niu. Warto doda膰, 偶e Senegal tak偶e mo偶e by膰 zadowolony z obecnego roku kalendarzowego. Nawet bardziej, bowiem w styczniu zgarn膮艂 Puchar Narod贸w Afryki. W贸wczas Sadio Mane i sp贸艂ka ograli Egipt w finale po rzutach karnych. Faraon贸w pokonali tak偶e po karnych w bara偶u o katarski mundial. Teraz celem jest przynajmniej 1/8 fina艂u. Zaczynaj膮 jednak od najtrudniejszego przeciwnika.

Senegal – Holandia kursy bukmacher贸w

Senegal wygra, kurs: 6.00

Remis, kurs: 3.90

Holandia wygra, kurs: 1.60

Senegal – Holandia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Oranje oraz przynajmniej dwa gole w tym spotkaniu

Nasze typy Holandia 1.60 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 1,5 bramki 1.40 Zagraj!

Senegal – Holandia fakty meczowe

Drugi mecz grupy A. W pierwszym Katar gra艂 z Ekwadorem

Dwie najlepsze dru偶yny z tej grupy trafi膮 na ekipy z grupy B: Anglia, Iran, USA, Walia

Holandia w tym roku kalendarzowym ma bilans 5-2-0

Senegal na pocz膮tku 2022 roku wygra艂 Puchar Narod贸w Afryki

To pierwsze spotkanie tych ekip w historii

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Anglia – Iran (poniedzia艂ek)