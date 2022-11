MISTRZOWSKIE SUPERMENU NA SUPERMISTRZOSTWA Z SUPERBET!

Piłkarska SUPERUCZTA zbliża się wielkimi krokami. Ty też jesteś już głodny zwycięstw? Na pewno tak! Sprawdź więc co SUPERBET przygotował dla Ciebie na SUPERMISTRZOSTWA i nasyć się w drodze do zwycięstwa! Tutaj na prawdę nie musisz się ograniczać!

Co na początek?

GO SUPER 20+22 – czyli stawiasz 20 PLN i odbierasz 22 PLN w darmowym zakładzie!

CODZIENNIE przez całe SUPERMISTRZOSTWA! Prawda, że smaczne?

Danie główne?

SUPERSTRZAŁ NA MISTRZOSTWA – czyli SUPERLOTERIA, w której do wygrania jest TOYOTA SUPRA i ponad 100 000 innych nagród – w wielkim kotle szczęścia czekają też smartphony, smartwatche czy freebety o wartości okrągłego MILIONA ZŁOTYCH! Mmm…. aż ślinka cieknie!

Twoje ulubione dodatki?

Oczywiście, że nadal tu są!

SUPERPRZEWAGA (early payout) – to unikalna funkcjonalność, która rozlicza Twój kupon jako wygrany już przy dwubramkowej przewadze drużyny, na którą postawiłeś. NIEZALEŻNIE od końcowego wyniku. Mecz może zakończyć się remisem (np. 2:2), lub nawet porażką (np. 3:4), ale Twój kupon jest już i tak wygrany! W SUPERBET MASZ PRZEWAGĘ!

SUPERSOCIAL – czasami warto podpatrzeć i zamówić to, co zamawiają inni! Dzięki pierwszej platformie do gry społecznościowej SUPERSOCIAL możesz obserwować typy naszych użytkowników, kopiować, komentować , albo też samemu inspirować innych! Najlepsza uczta, to przecież ta wspólna!

SUPERBETS – Lubisz mixować? dzięki SUPERBETS nie musisz się już głowić nad składnikami, bo przepis na Twój SUPERZAKŁAD jest gotowy! Sprawdź sam w wybranych, topowych wydarzeniach!



SUPERKURSY – czyli codzienne, świeże dostawy najlepszych kursów na najciekawsze wydarzenia dnia!



A co na deser?

SUPERGAME – podczas SUPERMISTRZOSTW nie zabraknie też dodatkowych rund ulubionej, darmowej zabawy wszystkich typerów – SUPEGAME JACKPOT! Wygrana w tej zabawie zawsze ma słodki smak!



Lubisz jak wszystko jest ładnie podane?

NAJLEPSZA APKA – nie zapominaj, że APLIKACJA SUPERBET po prostu nie ma sobie równych! Jest SUPERSZYBKA, SUPERPRZEJRZYSTA, SUPERSTABILNA i zapewnia Ci szereg SUPERINFORMACJI. Jeśli jeszcze nie wiesz jak pyszne jest jej użytkowanie, to koniecznie musisz jej spróbować!

SMAKOWAŁO?



No i SUPER! Więcej informacji o superpromocjach znajdziesz na: https://superbet.pl/promocje-bonusow

Superbet to legalny bukmacher. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard może uzależniać. 18+