🇭🇺 Węgry – Grecja 🇬🇷 Typy, kursy (20.11.2022)

Podczas gdy cz臋艣膰 reprezentacji rozpoczyna膰 b臋dzie niebawem swoj膮 przygod膮 na mistrzostwach 艣wiata w Katarze, innym pozostaje sprawdzanie swoich mo偶liwo艣ci w meczach towarzyskich. W niedziel臋 W臋gry podejm膮 na w艂asnym terenie reprezentacj臋 Grecji.聽

W臋gry – Grecja zapowied藕 (niedziela, 20:15)

W eliminacjach do mistrzostw 艣wiata reprezentacja W臋gier nie zdo艂a艂a zgromadzi膰 wi臋cej punkt贸w ni偶 Polska i Albania i W臋grzy nie znale藕li si臋 nawet w gronie dru偶yn, kt贸re o bilety do Kataru walczy艂y w bara偶ach. Od tamtej pory gospodarze niedzielnego spotkania rozegrali dziewi臋膰 spotka艅, z kt贸rych przegrali tylko trzy.

Jednocze艣nie W臋gry by艂y o krok od tego, by sta膰 si臋 najwi臋kszym zaskoczeniem tegorocznej Ligi Narod贸w. Madziarom zabrak艂o naprawd臋 niewiele, by wywalczy膰 awans do fina艂owej czw贸rki, ale w decyduj膮cym meczu ulegli reprezentacji W艂och. Spodziewamy si臋 jednak, 偶e w niedziel臋 poka偶膮 swoj膮 si艂臋 i zwyci臋偶膮 nad reprezentacj膮 Grecji.

W臋gry – Grecja nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

W臋gry – Grecja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana W臋gier, kurs: 2.24

remis, kurs: 3.30

wygrana Grecji, kurs: 3.30

W臋gry – Grecja fakty meczowe

W臋gry wygra艂y trzy mecze w swojej grupie Ligi Narod贸w

W臋gry przegra艂y trzy z dziewi臋ciu ostatnich mecz贸w

Grecja wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W臋gry – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Luksemburg – W臋gry 2:2

W臋gry – W艂ochy 0:2

Niemcy – W臋gry 0:1

Anglia – W臋gry 0:4

W臋gry – Niemcy 1:1

Grecja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Malta – Grecja 2:2

Grecja – Irlandia P贸艂nocna 3:1

Cypr – Grecja 1:0

Grecja – Kosowo 2:0

Grecja – Cypr 3:0

