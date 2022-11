🇧🇪 Belgia – Kanada 🇨🇦 Typy, kursy (23.11.2022)

Br膮zowy medalista poprzedniego Mundialu, Belgia, rozpocznie obecne Mistrzostwa 艢wiata od spotkania z Kanad膮. Pocz膮tek tego spotkania zaplanowano na godzin臋 20:00 w 艣rod臋.



Belgia – Kanada zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Reprezentacja Belgii jest jednym z faworyt贸w do ko艅cowego triumfu na Mistrzostwach 艢wiata w Katarze. Pierwszym rywalem tej dru偶yny b臋dzie Kanada, kt贸ra w swojej historii wyst膮pi艂a na Mundialu tylko jeden raz – w 1986 roku. W贸wczas reprezentacja tego kraju nie odnios艂a 偶adnego zwyci臋stwa i nie strzeli艂a 偶adnego gola.

Belgowie maj膮 za sob膮 do艣膰 spokojne kwalifikacje do Mundialu. Podopieczni Roberto Martineza pewnie wygrali swoj膮 grup臋 nie ponosz膮c w o艣miu meczach 偶adnej pora偶ki. Na delikatny minus mo偶na zapisa膰 ostatnie zmagania Belg贸w w Lidze Narod贸w, gdzie nie uda艂o im si臋 awansowa膰 do Final Four. Belgia da艂a wyprzedzi膰 si臋 Holandii i zaj臋艂a drugie miejsce w grupie.

Belgia – Kanada kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Belgia, kurs: 1.55

remis, kurs: 4.25

Kanada, kurs: 5.90

Belgia – Kanada nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Belgii.

Nasze typy Belgia 1.55 ZAGRAJ

ZAGRAJ Belgia wygra 1. po艂ow臋 i ca艂y mecz 2.22 ZAGRAJ

Belgia – Kanada fakty meczowe

Belgia na poprzednim Mundialu osi膮gn臋艂a 3. miejsce

Kanada nie zdoby艂a bramki w historii swoich wyst臋p贸w na Mistrzostwach 艢wiata

Kanada jedyny raz wyst膮pi艂a na Mundialu w 1986 roku

Belgia pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Belgia – Egipt 1:2

Holandia – Belgia 1:0

Belgia – Walia 2:1

Polska – Belgia 0:1

Walia – Belgia 1:1

Kanada pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Japonia – Kanada 1:2

Bahrajn – Kanada 2:2

Kanada – Urugwaj 0:2

Kanada – Katar 2:0

Honduras – Kanada 2:1

