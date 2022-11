🇳🇱 Holandia – Ekwador 🇪🇨 Typy, kursy (25.11.2022)

Druga kolejka w grupie A i spotkanie lider贸w. Po pierwszej kolejce Holandia i Ekwador maj膮 spok贸j. Trzy punkty i bilans bramkowy 2:0 daje mo偶liwo艣膰 do zapewnienia sobie awansu ju偶 po drugiej kolejce. Kto to zrobi?

Holandia – Ekwador zapowied藕 (pi膮tek, 17:00)

Holandia zrobi艂a, co do nich nale偶a艂o. Nie by艂o 艂atwo, mieli sporo k艂opot贸w z os艂abionym Senegalem – zabrak艂o Sadio Mane – ale jednak wygra艂a 2:0. To najwa偶niejsze dla Oranje. Louis van Gaal da艂 szans臋 debiutu Andriesowi Noppertowi w bramce nie tylko na wielkim turnieju, ale og贸lnie w reprezentacji. Ten odp艂aci艂 si臋 czystym kontem. Teraz jednak kolejny przeciwnik i wydaje si臋, 偶e Holandia musi zagra膰 lepiej, ni偶 w poniedzia艂kowy wiecz贸r. Mo偶e jednak si臋 zdarzy膰, 偶e Oranje b臋d膮 powoli rozkr臋ca膰 si臋 ze spotkania na spotkanie.

Ekwador nie mia艂 najmniejszych k艂opot贸w z ograniem Kataru. Byli lepsi o klas臋, je艣li nie dwie. Zgodnie z planem wygrali mecz otwarcia, kt贸ry mo偶e da膰 im przepustk臋 do walki o wyj艣cie z grupy. Ta planowo mia艂a odbywa膰 si臋 z Senegalem. Wydaje si臋, 偶e tak si臋 powinno sta膰. Jednak ka偶dy zdobyty punkt z Holandi膮 mo偶e by膰 tylko na plus i da膰 im przewag臋 nad rywalem z Afryki.

Holandia – Ekwador kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Holandia, kurs: 1.77

remis, kurs: 3.75

Ekwador, kurs: 5.05

Holandia – Ekwador nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo faworyta. Jednocze艣nie liczymy na du偶膮 liczb臋 goli w tym spotkaniu.

Nasze typy Holandia 1.77

Powy偶ej 2,5 bramki 2,07

Holandia – Ekwador fakty meczowe

Spotkanie w grupie A, gdzie oba zespo艂y prowadz膮 po pierwszej kolejce

Holandia ogra艂a Senegal 2:0, a Ekwador w takim samym stosunku pokona艂 Katar w meczu otwarcia

Oranje w tym roku maj膮 bilans 7 wygranych i dwa remisy

Ostatnia pora偶ka Holendr贸w to 1/8 fina艂u Euro 2020 z Czechami w ubieg艂ym roku. Od tamtej pory nie przegrali 16. kolejnych mecz贸w

Ekwador przegra艂 w tym roku jeden mecz w jedenastu spotkaniach – 1:3 z Paragwajem. Co ciekawe odni贸s艂 tylko trzy wygrane i a偶 siedem razy remisowa艂. Cztery to by艂y bezbramkowe remisy w meczach towarzyskich

Ostatni pojedynek tych ekip mia艂 miejsce w 2014 roku przed mundialem. W贸wczas pad艂 remis 1:1

