🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia – Iran 🇮🇷 Typy, kursy (25.11.2022)

Walia kilka dni temu uratowa艂a remis z Amerykanami, kt贸ry mo偶e by膰 kluczowy. Iran musi si臋 podnie艣膰 po laniu od Anglii. Faworytem Europejczycy, natomiast dla obu ekip to mo偶e by膰 mecz ostatniej szansy.

Walia – Iran zapowied藕 (pi膮tek, 11:00)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e tutaj pora偶ka, kt贸rejkolwiek z dru偶yn, raczej ko艅czy szans臋 na awans do 1/8 fina艂u. Iran je艣li polegnie to na 100% wypisze si臋 z dalszej gry. St膮d dla Pers贸w to mecz o wszystko. Celem jest wygrana, ale lekko nie b臋dzie. Wypad艂 podstawowy bramkarz, co mocno ich rozbi艂o w meczu z Angli膮. Ofensywnie bez tragedii – strzelili dwa gole. Ale w ty艂ach wpada艂o wszystko. Sko艅czy艂o si臋 na 2:6 i kompromitacji na start turnieju.

Walia nie by艂a lepsza od swojego rywala, a raczej da艂a si臋 nieco zdominowa膰 Amerykanom. Ostatecznie to jednak ekipa z Europy mia艂a wi臋cej strza艂贸w na bramk臋 rywala. Niezawodny w kadrze Gareth Bale zapewni艂 punkt i niez艂膮 perspektyw臋 przed kolejnymi meczami. Wydaje si臋, 偶e to spotkanie jest kluczowe dla Walijczyk贸w. Wygrana daje du偶膮 szans臋 na awans, wobec tego, jak wygl膮da sytuacja w grupie po pierwszej kolejce.

Walia – Iran kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Walia, kurs: 2.20

remis, kurs: 3.15

Iran, kurs: 3.90

Walia – Iran nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron w tym spotkaniu.

Nasze typy Obie strzelą 2.12

Powyżej 1,5 bramki 1,47

Walia – Iran fakty meczowe

Mecz dw贸ch dru偶yn bez wygranej na turnieju. Walia zremisowa艂a z USA 1:1, natomiast Iran poleg艂 z Angli膮 2:6

Walia wygra艂a w tym roku dwa z dziesi臋ciu mecz贸w. Co ciekawe oba to spotkania bara偶owe o mundial w Katarze

Iran w tym roku potrafi艂 pokona膰 w meczu towarzyskim Urugwaj we wrze艣niu. Przegra艂 jednak np. z Algieri膮 czy Tunezj膮

To pierwszy pojedynek tych ekip w historii

