Pep Guardiola przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Od lipca 2016 roku Pep Guardiola jest szkoleniowcem Manchesteru City. Hiszpan zdecydował się przedłużyć swój pobyt w ekipie “The Citizens”, podpisując nowy kontrakt. Umowa obowiązywać będzie do 2025 roku.

Tylko w trakcie swojego pierwszego sezonu w roli trenera “The Citizens”, Pep Guardiola nie sięgnął po żaden puchar. Kolejne kampanie to pasmo sukcesów. Do tej pory Hiszpan czterokrotnie wygrywał mistrzostwo kraju z Manchesterem City, a także czterokrotnie sięgał po Puchar Ligi Angielskiej oraz wygrał Puchar Anglii.

Nowy kontrakt

Nic dziwnego, że zarząd Manchesteru City dążył do tego, by przedłużyć kontrakt ze szkoleniowcem. W środowe przedpołudnie mistrz Anglii poinformował, iż kontrakt Guardioli został przedłużony do 2025 roku. Aktualnie “The Citizens” zajmują drugie miejsce w tabeli, ze stratą pięciu oczek do lidera – Arsenalu.

Zespół Z Etihad Stadium walczy oczywiście w 1/8 finału Ligi Mistrzów.