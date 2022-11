🇹🇳 Tunezja – Australia 🇦🇺 Typy, kursy (26.11.2022)

W sobot臋 kilka znacznie ciekawszych mecz贸w. Jednak na sam pocz膮tek Tunezja gra z Australi膮. Dla obu ekip to mecz o wyj艣cie. Przegrany praktycznie wypada z gry o 1/8 fina艂u. Kto b臋dzie zatem g贸r膮?

Tunezja – Australia zapowied藕 (sobota, 11:00)

Nie藕le wesz艂a w turniej Tunezja. 0:0 z Dani膮 trzeba uzna膰 za solidny rezultat. Jednak nie mo偶na temu si臋 dziwi膰. W ostatnich dziesi臋ciu grach Tunezja a偶 dziewi臋膰 razy zachowa艂a czyste konto. Poza tym 1:5 z Brazyli膮. Bilans wygl膮da bardzo dobrze od d艂u偶szego czasu, mimo r贸偶nych rywali na ich drodze. Potrafili ogra膰 Japoni臋 czy Chile, a tak偶e Iran, a zatem ekipy na do艣膰 wysokim poziomie. Kr贸tko m贸wi膮c ich entuzjazm teraz mo偶e by膰 uzasadniony i jak najbardziej mog膮 powalczy膰 o awans do 1/8 fina艂u mundialu.

Australia rozpocz臋艂a od 1:4 z Francj膮, mimo 偶e jako pierwsi strzelili w tamtym spotkaniu. Dla Socceroos to by艂a pierwsza pora偶ka po serii pi臋ciu wygranych. Jednak w tym roku kalendarzowym nie prezentuj膮 si臋 zbyt dobrze. Wygrali tylko dwa mecze o stawk臋, je艣li mowa o triumfy w regulaminowym czasie. Ograli Wietnam i ZEA w azjatyckich eliminacjach do mundialu. To naprawd臋 niewiele, skoro przegrywali z Japoni膮 czy Arabi膮, a remisowali z Omanem.

Tunezja – Australia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Tunezja wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.25

Australia wygra, kurs: 3.75

Tunezja – Australia nasze typy

Stawiamy na remis w tym spotkaniu, kt贸ry raczej nie zachwyci postronnego kibica.

Nasze typy Remis 3,25 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 2,5 bramki 1,65 Zagraj!

Tunezja – Australia fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Tunezja ma 1pkt, Australia jeszcze bez zdobyczy

Tunezja zremisowa艂a bezbramkowo z Dani膮. Australia przegra艂a z Francj膮 1:4

Tunezja w dziesi臋ciu ostatnich meczach przegra艂a tylko raz – z Brazyli膮. Wtedy te偶 stracili gola, a w pozosta艂ych dziewi臋ciu potyczkach zachowali czyste konto

Australia przegrywaj膮c z Francj膮 przerwa艂a seri臋 pi臋ciu kolejnych wygranych. Warto jednak doda膰, 偶e wygrali tylko dwa spotkania w tym roku o stawk臋. Pokonali Wietnam i ZEA w eliminacjach azjatyckich, licz膮c wygrane po 90. minutach

Ostatnie raz te dru偶yny spotka艂y si臋 w 2005 roku podczas Pucharu Konfederacji w Lipsku. Wtedy wygra艂a Tunezja 2:0

