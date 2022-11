Malaga – Ponferradina 🇪🇸 Typy, kursy (26.11.2022)

Mecz na dole w LaLiga2 w sobotnie popo艂udnie. Do Malagi przyje偶d偶a Ponferradina na spotkanie o sze艣膰 punkt贸w. Jedni i drudzy potrzebuj膮 punkt贸w, bowiem sytuacja po 1/3 sezonu nie jest ciekawa w obu przypadkach. Kto b臋dzie g贸r膮?

Malaga – Ponferradina zapowied藕 (sobota, 16:15)

Kilka lat temu Malaga wyst臋powa艂a w 1/4 fina艂u Ligi Mistrz贸w i 艣ni艂a o pot臋dze w LaLiga. Tymczasem dosz艂o do spadku, a teraz s膮 na ostatniej lokacie w drugiej lidze. Na “dobrej” drodze w kierunku trzeciego poziomu ligowego w kraju, co by艂oby ju偶 katastrof膮 dla tego klubu. Idzie im fatalnie, ostatnio nie wygrali pi臋ciu kolejnych gier w rozgrywkach – trzy pora偶ki i dwa remisy. Dodatkowo maj膮 najgorszy domowy bilans w rozgrywkach. To pokazuje, 偶e nie ma p贸艂 pozytywu przed kolejn膮 potyczk膮 ligow膮.

Ponferradina na 18. miejscu, czyli ostatnim bezpiecznym w LaLiga2. Ich sytuacja te偶 nie jest zbyt dobra, ale o sze艣膰 punkt贸w lepsza od sobotniego rywala. Dodatkowo punktuj膮 nie najgorzej na wyjazdach – osiem oczek w o艣miu spotkaniach, to jak na ekip臋 z do艂u nie jest tragicznym wynikiem. Takie spotkanie, jak to najbli偶sze to idealna okazja by odskoczy膰 od tamtej strefy i nieco ruszy膰 w kierunku 艣rodka tabeli, zwi臋kszaj膮c sw贸j spok贸j.

Malaga – Ponferradina kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Malaga, kurs: 2.15

remis, kurs: 3.15

Ponferradina, kurs: 3.50

Malaga – Ponferradina nasze typy

Stawiamy na remis, w kt贸rym nie b臋dzie zbyt wielu goli. 0:0 lub 1:1 to najbardziej prawdopodobne scenariusze wg nas.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 1,55 Zagraj

Zagraj Remis 3,15 Zagraj

Malaga – Ponferradina fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z 18. dru偶yn膮 LaLiga2. Obie ekipy dzieli 6pkt: 11 do 17 na korzy艣膰 go艣ci

Malaga okupuje ostatni膮 lokat臋 w lidze i ma najgorszy domowy bilans: 6pkt w pi臋ciu meczach

Ponferradina na wyjazdach zdoby艂a osiem punkt贸w w o艣miu grach. Ma jednak bilans bramkowy na poziomie 9:14

Gospodarze nie wygrali pi臋ciu kolejnych mecz贸w ligowych: trzy pora偶ki i ostatnio dwa remisy

W ubieg艂ym sezonie w Maladze pad艂 bezbramkowy remis

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Las Palmas – Tenerife (sobota)