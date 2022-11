🇯🇵 Japonia – Kostaryka 🇨🇷 Typy, kursy (27.11.2022)

Po pokonaniu Niemc贸w kolejnym rywalem Japonii b臋dzie reprezentacja Kostaryki. Spotkanie pomi臋dzy tymi dru偶ynami rozpocznie si臋 w niedziel臋 o godzinie 11:00.



Japonia – Kostaryka zapowied藕 (niedziela, 11:00)

Reprezentacja Japonii sprawi艂a jedn膮 z wi臋kszych sensacji na tych Mistrzostwach 艢wiata. Wydarzy艂o si臋 to w 艣rod臋, kiedy zesp贸艂 z Azji pokona艂 reprezentacj臋 Niemiec 2:1. Z kolei Kostaryka bardzo 藕le rozpocz臋艂a zmagania an tym Mundialu, bowiem przegra艂a z reprezentacj膮 Hiszpanii a偶 0:7. Jak 艂atwo zauwa偶y膰, potencjalne zwyci臋stwo Japonii bardzo zbli偶y艂oby t臋 reprezentacj臋 do wyj艣cia z grupy.

Obie reprezentacje nie maj膮 bogatej historii mecz贸w pomi臋dzy sob膮. Po raz ostatni Japonia zmierzy艂a si臋 z Kostaryk膮 w 2018 roku podczas meczu towarzyskiego. W贸wczas lepsza okaza艂a si臋 Japonia, kt贸ra wygra艂a a偶 3:0. W 2014 roku to tak偶e reprezentacja z kraju kwitn膮cej wi艣ni okaza艂a si臋 lepsza triumfuj膮c 3:1. Jedyny remis w konfrontacjach tych dru偶yn pad艂 jeszcze w 2002 roku.

Japonia – Kostaryka kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Japonia, kurs: 1.48

remis, kurs: 4.30

Kostaryka, kurs: 7.10

Japonia – Kostaryka nasze typy

Typujemy wygran膮 Japonii.

Nasze typy Japonia 1.48 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 1.97 ZAGRAJ

Japonia – Kostaryka fakty meczowe

Japonia wygra艂a pierwszy mecz na tych M艢 ogrywaj膮c Niemcy 2:1

Kostaryka w pierwszym meczu na tych M艢 przegra艂a z Hiszpani膮 a偶 0:7

Kostaryka nigdy w historii nie pokona艂a Japonii

Japonia pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Niemcy – Japonia 1:2

Japonia – Kanada 1:2

Japonia – Ekwador 0:0

Japonia – USA 2:0

Japonia – Korea Po艂udniowa 3:0

Kostaryka pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Hiszpania – Kostaryka 7:0

Kostaryka – Nigeria 2:0

Uzbekistan – Kostaryka 1:2

Korea Po艂udniowa – Kostaryka 2:2

Kostaryka – Nowa Zelandia 1:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Leganes – Granada