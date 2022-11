🇧🇪 Belgia – Maroko 🇲🇦 Typy, kursy (27.11.2022)

Druga kolejka i druga okazja na punkty. Belgia mia艂a sporo szcz臋艣cia w pierwszym meczu i pokona艂a minimalnie Kanad臋. Maroko zremisowa艂o bezbramkowo z Chorwacj膮 i jest w niez艂ej sytuacji wyj艣ciowej przed kolejnymi meczami. Kto b臋dzie tutaj g贸r膮?

Belgia – Maroko zapowied藕 (niedziela, 14:00)

Belgia by艂a mocno krytykowana za ostatnie mecze. W Lidze Narod贸w przegrali z Holandi膮 ostatni mecz, z Egiptem pora偶ka przed mundialem. Z Kanad膮 wygrali 1:0, ale opinia publiczna w kraju nie by艂a zadowolona ze stylu gry. Kanada potrafi艂a ich zdominowa膰, a uda艂o si臋 wygra膰 jedynie po d艂ugiej pi艂ce i pojedynczej akcji. Cel zrealizowany, ale na pewno trudno m贸wi膰 o jakiej艣 wielkiej formie Czerwonych Diab艂贸w. Mimo 偶e maj膮 przecie偶 kapitalne pokolenie pi艂karzy i 艣wietne personalia.

Maroko rozpocz臋艂o od bezbramkowego remisu z Chorwacj膮. To by艂 pi膮ty z rz臋du mecz, w kt贸rym zachowali czyste konto. Uda艂o si臋 to z Jamajk膮, Chile, Paragwajem, Gruzj膮, ale teraz by艂 najmocniejszy rywal – medalista ostatniego mundialu. Teraz znowu przeciwnik z podobnej p贸艂ki, bo zamiast srebrnego, b臋dzie br膮zowy medalista turnieju w Rosji. Maroko ma wiele ciekawych nazwisk i dru偶yn臋, kt贸ra powinna rosn膮膰 z turnieju na turniej. Nadal jednak nieco im brakuje do poziomu, z kt贸rym przyjdzie im si臋 zmierzy膰.

Belgia – Maroko kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Belgia wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.50

Maroko wygra, kurs: 3.90

Belgia – Maroko nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo ekipy z Europy. Jednak, je艣li tak si臋 stanie, to nie przyjdzie im to 艂atwo. Je艣li ju偶 to niewiele goli powinno wpa艣膰 w tym spotkaniu.

Nasze typy Belgia 2.00 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj!

Belgia – Maroko fakty meczowe

Druga kolejka w grupie F. Po pierwszej Belgia jest liderem, a Maroko z Chorwacj膮 maj膮 po punkcie na drugim i trzecim miejscu

Belgia ogra艂a Kanad臋 1:0, za艣 Maroko zremisowa艂o bezbramkowo

Maroka艅czycy nie stracili gola w pi膮tym meczu z rz臋du

Belgowie przerwali seri臋 dw贸ch pora偶ek

Ostatni mecz tych ekip mia艂 miejsce w 2008 roku. W towarzyskim spotkaniu Maroko wygra艂o 4:1

