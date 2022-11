🇪🇸 Hiszpania – Niemcy 🇩🇪 Typy, kursy (27.11.2022)

Wydawa艂o si臋, 偶e to b臋dzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Tymczasem mo偶e si臋 okaza膰, 偶e Niemcy zagraj膮 o pozostanie w turnieju. Nasi zachodni s膮siedzi zaliczyli wpadk臋 w pierwszej kolejce. Hiszpania rozbi艂a Kostaryk臋 i ma wzgl臋dny spok贸j. Kto b臋dzie g贸r膮 w hicie fazy grupowej?

Hiszpania – Niemcy zapowied藕 (niedziela, 20:00)

Hiszpania mo偶e by膰 zachwycona po pierwszym meczu. Znowu dziwne – z perspektywy kibica – wybory Luisa Enrique, obroni艂y si臋 na boisku. Rodri na 艣rodku obrony, Azpilicueta w pierwszym sk艂adzie. Ferran Torres na skrzydle i Marco Asensio w roli fa艂szywej dziewi膮tki. To jednak przynios艂o kapitalny rezultat na inauguracje. Kostaryka to nie jest outsider, by ich la膰 7:0 w ka偶dym meczu. Zw艂aszcza, 偶e Hiszpanie wykonali w tym meczu ponad 1000 poda艅, z kt贸rych a偶 94% znalaz艂o swojego adresata. Takie liczby mog膮 szokowa膰 i robi膰 wra偶enie.

Nasi zachodni s膮siedzi niby mieli wszystko pod kontrol膮. Prowadzili 1:0 z Japoni膮 do 75. minuty. Jednak w ostatnim kwadransie stracili dwa gole i mocno skomplikowali sobie sytuacje w grupie. W niedziel臋 przecie偶 Japonia b臋dzie faworytem meczu z Kostaryk膮. Ich wygrana, w po艂膮czeniu z ewentualn膮 pora偶k膮 z Hiszpani膮, oznacza kolejny mundial bez wyj艣cia z grupy. Ekipa Hansiego Flicka nadal bardzo mocna, ale ju偶 teraz margines b艂臋du jest zerowy. Zw艂aszcza w defensywie, kt贸ra znowu sprawi艂a psikusa Niemcom.

Hiszpania – Niemcy kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Hiszpania wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.70

Niemcy wygra, kurs: 2.90

Hiszpania – Niemcy nasze typy

Stawiamy na mecz pe艂en goli, z obu stron! Jedni i drudzy maj膮 wszystko, by stworzy膰 super widowisko.

Nasze typy Obie strzel膮 1,65 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj!

Hiszpania – Niemcy fakty meczowe

Druga kolejka w grupie E. Po pierwszej prowadzi Hiszpania 3pkt i 7:0 w bramkach, a Niemcy s膮 na trzecim miejscu – 0pkt i 1:2 w bramkach

Hiszpania rozgromi艂a Kostaryk臋, Niemcy przegrali z Japoni膮

Hiszpania przegra艂a w tym roku tylko jeden mecz – ze Szwajcari膮 w Lidze Narod贸w

Niemcy w tym roku wygrali tylko jeden mecz o stawk臋 – 5:2 z W艂ochami w Lidze Narod贸w. Poza tym ograli Oman i Izrael w spotkaniach towarzyskich

Ostatni pojedynek tych ekip to Liga Narod贸w w 2020 roku. Wtedy Hiszpania rozbi艂a Niemc贸w 6:0 w Sewilli

