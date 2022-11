Lugo – Levante 🇪🇸 Typy, kursy (27.11.2022)

Jeden z niedzielnych mecz贸w w LaLiga2. Faworytem oczywi艣cie go艣cie, kt贸rzy chc膮 wr贸ci膰 do LaLiga. Levante to czo艂贸wka ligi, kt贸ra przyje偶d偶a do Lugo w strefie spadkowej. Czy ekipa z Walencji zgarnie pewnie trzy punkty?

Lugo – Levante zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e Levante chce wr贸ci膰 do LaLiga. Szybki powr贸t do niespodziewanym spadku to cel numer jeden dla Granotas. Tym bardziej, 偶e Ciutat de Valencia to w tym momencie naprawd臋 nie藕le wygl膮daj膮cy stadion, po renowacji. Na ten moment idzie im naprawd臋 dobrze. Czwarte miejsce w lidze i strata trzech oczek do wicelidera Burgos, kt贸ry jest na pozycji daj膮cej bezpo艣redni awans. Oczko wi臋cej trac膮 do lidera i innego spadkowicza – Alaves. Ostatnia seria te偶 dobrze wygl膮da – 7 mecz贸w bez pora偶ki. W nich a偶 pi臋膰 triumf贸w, a jedynie Las Palmas i Granada – trzecia i sz贸sta ekipa ligi – znalaz艂y spos贸b na zremisowanie.

Lugo to ekipa na 20. miejscu w tabeli, czyli strefa spadkowa. Nisko i ekipa z Galicji z pewno艣ci膮 b臋dzie walczy膰 o utrzymanie. Obecnie nieco lepiej radz膮 sobie w domowych meczach: 9 do 5 zdobytych punkt贸w na korzy艣膰 mecz贸w na p贸艂nocnym-zachodzie Hiszpanii. Jednak ostatnia seria fatalna – pi臋膰 gier bez wygranej, licz膮c lig臋 i puchar. Po drodze m.in. odpadni臋cie z Pucharu Kr贸la z Arenas Club z Kraju Bask贸w. W miniony weekend bolesna kl臋ska z Andorr膮 – 0:4. Nie wr贸偶y to dobrze przed spotkaniem z czo艂贸wk膮 ligi.

Lugo – Levante kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lugo wygra, kurs: 3.40

Remis, kurs: 3.20

Levante wygra, kurs: 2.25

Lugo – Levante nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo go艣ci, ale jednocze艣nie nie liczymy na zbyt wiele bramek w tym spotkaniu.

Nasze typy Levante 2.25 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 2,5 bramki 1.57 Zagraj!

Lugo – Levante fakty meczowe

Spotkanie 20. z czwart膮 ekip膮 LaLiga2. Obie dru偶yny dzieli 13pkt: 14 do 27 na korzy艣膰 go艣ci

Levante to trzecia najlepsza dru偶yna na wyjazdach: 13pkt w o艣miu meczach i 8:7 w bramkach

W siedmiu ostatnich meczach ligowych Levante ma bilans 5-2-0. Jedyne remisy to potyczki z Granad膮 i Las Palmas, a wi臋c ekipami obok nich w tabeli

Lugo w domowych meczach zdoby艂o 9pkt i ma bilans bramkowy 6:6

Ekipa z Galicji nie wygra艂a pi臋ciu kolejnych gier: dwa remisy i trzy pora偶ki. W miniony weekend dostali 0:4 od Andorry. Po drodze odpadli z Pucharu Kr贸la – 0:1 z Arenas Club z Kraju Bask贸w

Ostatni pojedynek tych ekip to Puchar Kr贸la 2018/2019 – Levante wygra艂o wtedy 2:0

