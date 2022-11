Burgos – Zaragroza 🇪🇸 Typy, kursy (27.11.2022)

W niedzielę na hiszpańskie boiska wybiegnie wicelider LaLiga2, który na własnym terenie podejmie jedną z drużyn z dołu tabeli. Burgos czeka starcie z Zaragozą.

Burgos – Zaragoza zapowiedź (niedziela, 14:00)

Burgos CF od samego początku sezonu spisuje się naprawdę nieźle i po szesnastu spotkaniach ma na swoim koncie tylko dwie porażki. Nie może więc dziwić, że w głowach kibiców zakiełkowały myśli o awansie do hiszpańskiej elity. W niedzielę gospodarze staną przed szansą, by zbliżyć się do lidera – Alavesu.

Rywalem Burgos będzie Zaragoza, która – co tu dużo mówić – w tym sezonie nie imponuje formą. Goście plasują się dopiero na siedemnastym miejscu w tabeli i bardziej niż o ewentualnym awansie będą w tym sezonie myśleć o utrzymaniu się na zapleczu zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy.

Burgos – Zaragoza nasze typy

Spodziewamy się zwycięstwa gospodarzy.

Burgos – Zagroza kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Burgos, kurs: 2.51

remis, kurs: 2.82

wygrana Zaragozy, kurs: 3.25

Burgos – Zaragoza fakty meczowe

Gospodarze przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Goście mają na swoim koncie serię czterech kolejnych meczów bez zwycięstwa

Poprzednie starcie tych ekip zakończyło się bezbramkowym remisem

Burgos – pięć ostatnich spotkań

Racing Santander – Burgos 0:1

Huelva – Burgos 0:1 (0:0)

Burgos – Tenerife 0:1

Las Palmas – Burgos 0:2

Burgos – Ibiza 2:0

Zaragoza – pięć ostatnich spotkań

Zaragoza – Malaga 1:1

Diocesano – Zaragoza 1:0

Alaves – Zaragoza 1:0

Zaragoza – Andorra 0:2

Tenrife – Zaragoza 0:2

