Cartagena – Eibar 🇪🇸 Typy, kursy (27.11.2022)

Eibar krok po kroku wspina się coraz wyżej w ligowej tabeli. Czy w niedzielę gościom uda się ugrać trzy punkty w starciu z Cartageną.

Cartagena – Eibar zapowiedź (niedziela, 18:00)

Cartagena utrzymuje się w szerokiej czołówce tabeli LaLiga2 i nikt nie wyklucza, że gospodarze niedzielnego spotkania finalnie zdołają powalczyć o udział w barażach o elitę. Na ten moment Cartagena plasuje się jednak na siódmym miejscu w lidze, a kilka ostatnich tygodni nie było dla niej najlepsze.

Wykorzystać to postara się Eibar, który od pięciu ligowych spotkań nie zaznał smaku porażki i coraz bardziej zbliża się do ścisłej czołówki. Piąte miejsce wygląda obiecująco, ale dzięki zwycięstwu nad Cartageną Eibar mógłby zbliżyć się do podium tabeli. Czy gości stać na dopisanie do swojego konta trzech punktów?

Cartagena – Eibar nasze typy

Spodziewamy się zwycięstwa gości.

Cartagena – Eibar kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Cartageny, kurs: 2.46

remis, kurs: 3.0

wygrana Eibaru, kurs: 3.10

Cartagena – Eibar fakty meczowe

Eibar nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich ligowych spotkań

Cartagena wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Cartageny

Cartagena – pięć ostatnich spotkań

Mirandes – Cartagena 2:1

Alfaro – Cartagena 0:1

Lugo – Cartagena 1:1

Cartagena – Malaga 2:1

Cartagena – Granada 0:0

Eibar – pięć ostatnich spotkań

Eibar – Alaves 0:0

Las Rozas – Eibar 0:3

Las Palmas – Eibar 1:1

Eibar – Lugo 1:0

Malaga – Eibar 0:1

