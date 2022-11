🇵🇹 Portugalia – Urugwaj 🇺🇾 Typy, kursy (28.11.2022)

Portugalczycy mog膮 ju偶 w poniedzia艂ek zapewni膰 sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw 艣wiata. Warunek? Zwyci臋stwo nad Urugwajem.聽

Portugalia – Urugwaj zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:00)

Portugalia rozpocz臋艂a mistrzostwa 艣wiata w naprawd臋 dobrym stylu i do艣膰 pewnie pokona艂a Ghan臋, kt贸ra w pierwszym spotkaniu pokaza艂a si臋 z ca艂kiem niez艂ej strony. Ju偶 w poniedzia艂ek Portugalczycy maj膮 szans臋 postawi膰 kropk臋 nad “i” i zapewni膰 sobie awans do fazy pucharowej. Czeka ich jednak starcie z dru偶yn膮, kt贸ra typowana by艂a jako faworyt do zaj臋cia drugiego miejsca w grupie.

Urugwaj nie jest ju偶 t膮 sam膮 reprezentacj膮 co kilka lat temu. Gwiazdy kadry powoli zbli偶aj膮 si臋 do schy艂k贸w swoich karier i mistrzostwa 艣wiata w Katarze mog膮 by膰 dla nich ostatni膮 szans膮, by zaznaczy膰 swoj膮 obecno艣膰 na wielkiej imprezie. W pierwszym meczu ekipa z Ameryki Po艂udniowej jednak nie zachwyci艂a i zaledwie zremisowa艂a z Kore膮 Po艂udniowej. Korzystny wynik z Portugali膮 z pewno艣ci膮 m贸g艂by zatrze膰 z艂e wra偶enie z tamtego spotkania.

Portugalia – Urugwaj nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Portugalczyk贸w.

Nasze typy Portugalia 2.16 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.92 Zagraj

Portugalia – Urugwaj kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Portugalii, kurs: 2.16

remis, kurs: 3.20

wygrana Urugwaju, kurs: 3.55

Portugalia – Urugwaj fakty meczowe

Portugalia przegra艂a tylko dwa z dziesi臋ciu ostatnich mecz贸w

Urugwaj wygra艂 tylko dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Przed czterema laty obie ekipy zagra艂y ze sob膮 na mistrzostwach 艣wiata i w贸wczas g贸r膮 by艂 Urugwaj

Portugalia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Portugalia – Ghana 3:2

Portugalia – Nigeria 4:0

Portugalia – Hiszpania 0:1

Czechy – Portugalia 0:4

Szwajcaria – Portugalia 1:0

Urugwaj – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Urugwaj – Korea Po艂udniowa 0:0

Kanada – Urugwaj 0:2

Urugwaj – Iran 0:1

Urugwaj – Panama 5:0

USA – Urugwaj 0:0