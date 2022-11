🇪🇨 Ekwador – Senegal 🇸🇳 Typy, kursy (29.11.2022)

Ostatni膮 kolejk臋 rywalizacji w fazie grupowej katarskiego mundialu zainauguruje starcie Ekwadoru z Senegalem, kt贸rego stawk膮 b臋dzie awans do fazy pucharowej.聽

Ekwador – Senegal zapowied藕 (wtorek, 16:00)

Ekwador wci膮偶 nie ma na swoim koncie ani jednej pora偶ki na mistrzostwach 艣wiata. Po pewnym zwyci臋stwie odniesionym nad reprezentacj膮 Kataru reprezentacja z Ameryki Po艂udniowej dzielnie stawi艂a czo艂a Holendrom i zdo艂a艂a wywalczy膰 w starciu z Oranje jeden punkt. Dzi臋ki temu przed meczem z Senegalem znale藕li si臋 w uprzywilejowanej pozycji i do zapewnienia sobie awansu Ekwadorczykom wystarczy nawet remis.

Nieco bardziej postara膰 musi si臋 natomiast reprezentacja z Senegalu, kt贸ra co prawda r贸wnie偶 pokona艂a gospodarzy turnieju, ale w meczu z Holandi膮 straci艂a dwie bramki i uleg艂a ekipie z Europy. Czy Senegalczycy zdo艂aj膮 wykrzesa膰 z siebie dodatkow膮 energi臋, by we wtorek powalczy膰 o zwyci臋stwo z Ekwadorem?

Ekwador – Senegal nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo Ekwadoru.

Nasze typy Ekwador 2.45 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.57 Zagraj

Ekwador – Senegal kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ekwadoru, kurs: 2.45

remis, kurs: 3.25

wygrana Senegalu, kurs: 3.10

Ekwador – Senegal fakty meczowe

Ekwador wci膮偶 nie przegra艂 meczu na katarskich mistrzostwach 艣wiata

Ekwador nie przegra艂 偶adnego ze swoich pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Senegal przegra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Ekwador – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Holandia – Ekwador 1:1

Katar – Ekwador 0:2

Ekwador – Irak 0:0

Japonia – Ekwador 0:0

Arabia Saudyjska – Ekwador 0:0

Senegal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Katar – Senegal 1:3

Senegal – Holandia 0:2

Iran – Senegal 1:1

Boliwia – Senegal 0:2

Gwinea – Senegal 1:1 (1:0)