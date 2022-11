Grad goli w meczu Kamerun – Serbia! Oba zespoły wciąż w grze o awans

Ostatnie spotkanie katarskiego mundialu rozgrywane o godzinie 11:00 obfitowało w emocje. Kamerun zremisował z Serbią 3:3, dzięki czemu oba zespoły pozostały w grze o wyjście z grupy.

Pomimo że minimalnym faworytem tego starcia wydawała się reprezentacja Serbii, Kameruńczycy nie zamierzali składać broni. Przed upływem pół godziny gry do siatki trafił Castelleto i wyprowadził ekipę z Afryki na prowadzenie. Kamerun nie zdołał jednak utrzymać korzystnego wyniku do przerwy, gdyż w doliczonym do pierwszej części czasie gry do siatki trafili kolejno Pavlocić i Milinković-Savić.

Serbia wciąż w grze

Kiedy tuż po rozpoczęciu drugiej połowy prowadzenie na 3-1 podwyższył Mitrović, wydawało się, że dla Kamerunu oznacza to koniec przygody z katarskim mundialem. Pomiędzy 63. i 66. minutą gry reprezentacja z Afryki dwukrotnie trafiła jednak do siatki i doprowadziła do remisu. Gol na 3:3, którego zdobył Chupo-Moting okazał się być ostatnim, który oglądaliśmy w tym spotkaniu.

Przed nami wciąż spotkanie Brazylii ze Szwajcarią. Jeśli nie zdarzy się tam żadna niespodzianka i piłkarze z Kraju Kawy zdołają dopisać do swojego konta trzy punkty, będzie to oznaczać, że w ostatniej kolejce Szwajcarzy i Serbowie zmierzą się ze sobą w walce o awans z grupy. Kamerun musi liczyć na cud i zwycięstwo nad Brazylią, a także na korzystny wynik drugiego spotkania, jakim będzie zwycięstwo Serbów.