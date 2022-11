BETFAN: Polska wywalczy awans na mundialu

Według analiz BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, polska drużyna narodowa awansuje do 1/8 finału mundialu w Katarze. Zdaniem bukmachera Polacy wyjdą z grupy razem Argentyńczykami, którzy pokonają Biało-Czerwonych w środowym starciu.

Nieoczekiwane objęcie przez Polaków pozycji lidera grupy C podsyciło w kibicach nadzieje, że katarska przygoda Biało-Czerwonych potrwa dłużej niż trzy mecze. Zdaniem analityków BETFAN te nadzieje są całkiem uzasadnione – obecnie jako awansującą dwójkę z grupy C widzą oni właśnie Argentynę i Polskę. Drugi w kolejności scenariusz – czyli awans Argentyny i Meksyku – ma w BETFAN ponad trzykrotnie mniejsze szanse. Tymczasem jeszcze kilka dni temu sytuacja była zgoła odwrotna, jednak, po sobotnim pokonaniu Arabii Saudyjskiej i pomyślnym rozwoju sytuacji w grupie, Polacy znaleźli się w dwójce głównych kandydatów do awansu.

Z analiz BETFAN wynika, że Polakom uda się wywalczyć awans z drugiego miejsca w tabeli, mimo że w najbliższą środę ulegną Argentyńczykom. Dla drużyny z Ameryki Południowej, pierwotnie faworyta grupy boleśnie pobitego przez Saudyjczyków, najbliższe spotkanie będzie bowiem meczem i o awans, i o honor. Zdaniem bukmachera kibice zobaczą gola w wykonaniu Lionela Messiego, Lautaro Martineza lub Juliana Alvareza. Robert Lewandowski jest dopiero szósty w kolejności szans na przeprowadzenie skutecznego ataku na bramkę przeciwnika. BETFAN szacuje, że podczas meczu padną 2-3 gole, ale nie należy się spodziewać, że kibice zobaczą bramkę i Messiego, i Lewandowskiego. Polacy, zgodnie z zapowiedziami selekcjonera, będą grali ofensywnie, a jednym z efektów tego będzie większa liczba kartek dla nich niż dla Argentyńczyków.

Źródło: informacja prasowa