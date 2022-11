🇸🇦 Arabia Saudyjska – Meksyk 🇲🇽 Typy, kursy (30.11.2022)

Równolegle do spotkania Polski z Argentyną rozegrane zostanie, niezwykle ważny dla nas mecz pomiędzy Arabią Saudyjską i Meksykiem. W przypadku obu tych zespołów nie ma już mowy o kalkulacjach – przegrana drużyna na pewno żegna się z mundialem.

Arabia Saudyjska – Meksyk zapowiedź (środa, 20:00)

Arabia stoi przed swoim ostatnim meczem w niezwykle dobrej sytuacji. Wszystko znajduje się w rękach Saudyjczyków i jeśli odniosą oni w środę zwycięstwo nad Meksykiem, awansują do fazy pucharowej mundialu kosztem przegranego starcia pomiędzy reprezentacją Polski i Argentyną.

W nieco gorszej sytuacji są natomiast Meksykanie, którym do awansu nie wystarczy zwycięstwo. Ekipa z Ameryki Południowej powinna w środowy wieczór skupić się także nad tym, by osiągnąć jak najbardziej okazałą wygraną. W przypadku niekorzystnego rezultatu drugiego ze spotkań, skromne zwycięstwo może bowiem nie wystarczyć do awansu.

Arabia Saudyjska – Meksyk nasze typy

Nie byłoby specjalną niespodzianką, gdyby spotkanie zakończyło się remisem.

Nasze typy Remis 4.0 Zagraj

Zagraj Obie strzelą 1.80 Zagraj

Arabia Saudyjska – Meksyk kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Arabii Saudyjskiej, kurs: 4.55

remis, kurs: 4.0

wygrana Meksyku, kurs: 1.72

Arabia Saudyjska – Meksyk fakty meczowe

Meksyk wygrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Arabia wygrała dwa z pięciu ostatnich spotkań

Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn w XXI wieku. Dotychczasowe trzy spotkania wygrał Meksyk

Arabia Saudyjska – pięć ostatnich spotkań

Polska – Arabia Saudyjska 2:0

Argentyna – Arabia Saudyjska 1:2

Arabia Saudyjska – Chorwacja 0:1

Panama – Arabia Saudyjska 1:1

Islandia – Arabia Saudyjska 0:1

Meksyk – pięć ostatnich spotkań

Argentyna – Meksyk 2:0

Meksyk – Polska 0:0

Meksyk – Szwecja 1:2

Meksyk – Irak 4:0

Kolumbia – Meksyk 3:2

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Polska – Argentyna typy, kursy (30.11.2022)