Polska przegrywa z Argentyną, ale z awansem do 1/8 finału!

Co to był za wieczór. Za nami rozstrzygnięcia w grupie C. Z pierwszego miejsca wychodzi Argentyna, która wygrała z Polską 2:0. “Biało-Czerwoni” zajmują jednak drugie miejsce w grupie, gdyż Meksyk wygrał z Arabią Saudyjską 2-1, więc ma gorszy bilans bramkowy. Przez pewien czas o awansie decydowały… żółte kartki.

Plan na ten mecz był przewidywalny. Od pierwszego gwizdka sędziego Argentyna przejęła inicjatywę na murawie. Polacy do pewnego momentu meczu ograniczali się tylko do sporadycznych wyjść na połowę rywala, a od około 20 minuty potyczki skupili się tylko i wyłącznie na bronieniu.

W 39. minucie po dość kontrowersyjnej decyzji arbitra, Argentyna otrzymała rzut karny, a do jedenastki podszedł Leo Messi. Piłkarz PSG nie znalazł sposobu na Wojciecha Szczęsnego. Golkiper “Starej Damy” ponownie uratował naszą reprezentację.

Bramki Argentyny

Druga połowa zaczęła się dla nas fatalnie. Argentyna wyszła na prowadzenie w 46. minucie, a do siatki tracił Mac Allister. Zawodnik Brighton miał zbyt wiele miejsca w naszym polu karnym i co prawda nie wykonał czystego strzału, ale nieprecyzyjne uderzenie Argentyńczyka wystarczyło, by strzelić gola Szczęsnemu.

Stracona bramka niespecjalnie zmieniła obraz meczu. Argentyńczycy przeważali na murawie i dążyli do zdobycia kolejnej bramki. Ta sztuka udała się w 67. minucie. Autorem gola został Alvarez. Polacy bacznie spoglądali na wynik rywalizacji Arabii z Meksykiem. Prowadzenie Argentyny 2-0 z Polską i Meksyku 2-0 z Arabią powodowało, iż “Biało-Czerwoni” mieli awans, gdyż otrzymali… mniej żółtych kartek.

Ostatecznie mecz Polski zakończył się porażką 0-2, natomiast Arabia Saudyjska przegrała 1-2 z Meksykiem, więc Polska wyszła z grupy za sprawą lepszego bilansu bramkowego. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 zagramy o ćwierćfinał z Francją.

Polska 0-2 Argentyna

Mac Allister 0-1 46′

Alvarez 0-2 67′