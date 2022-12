Bolton – Bristol Rovers. Typy, kursy (02.12.2022)

Gospodarze są w czołówce i chcieliby wrócić chociażby na zaplecze Premier League. Bolton przez wiele lat występował w najwyższej klasie, ale ostatnie lada są bardzo chude dla nich. Teraz rywalem Bristol Rovers i to gospodarze będą faworytem piątkowej potyczki.

Bolton – Bristol Rovers zapowiedź (piątek, 20:45)

Gospodarze to ekipa, przez którą przewinęło się mnóstwo dobrych piłkarzy, zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jednak te czasy to już zamierzchła przeszłość. Dzisiaj Bolton to trzecioligowiec, jakby to nie zabrzmiało. Piąte miejsce w League One to nie jest szczyt marzeń, ale niemal na półmetku sezonu liczą się w walce o awans do Championship.

Bristol Rovers to ekipa, która jest dopiero na 15. miejscu, chociaż do strefy barażowej o awans nie traci wiele – 6pkt, w porównaniu do 10, ile wynosi przewaga nad strefą spadkową. Dodatkowo Bristol dość podobnie punktuje u siebie i na wyjazdach: 13 do 11, a zatem różnica zerowa. Ostatnio jednak ośmieszyli się w FA Cup, gdzie odpadli z Boreham Wood, a więc zespołem z National League(piąty poziom rozgrywkowy).

Bolton – Bristol Rovers kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Bolton, kurs: 1.72

remis, kurs: 3.65

Bristol, kurs: 4.45

Bolton – Bristol Rovers nasze typy

Stawiamy na zwycięstwo gospodarzy oraz dwa gole z ich strony.

Nasze typy Bolton 1.72 Zagraj

Zagraj Bolton powyżej 1,5 bramki 1.70 Zagraj

Bolton – Bristol Rovers fakty meczowe

Spotkanie 5. z 15. drużyną angielskiej League One. Obie ekipy dzieli 7pkt: 31 do 24 na korzyść gospodarzy

Bolton u siebie zdobył 19 z 31. punktów i ma bilans bramkowy 13:7

Bristol Rovers zdobyli poza domem 11 na 24 punkty, z bilansem 15:16

Ostatni mecz pomiędzy tymi ekipami odbył się w 2020 roku i padł remis 1:1

