🇦🇷 Argentyna – Australia 🇦🇺 Typy, kursy (03.12.2022)

Drugi mecz 1/8 fina艂u i spotkanie, w kt贸rym teoretycznie mogli艣my by膰, gdyby艣my nie przegrali z Argentyn膮. To w艂a艣nie Leo Messi i sp贸艂ka zagraj膮 z Australi膮. Oczywistym jest, 偶e faworytem b臋dzie dru偶yna z Ameryki Po艂udniowej. To oni powinni w sobotni wiecz贸r cieszy膰 si臋 z awansu do 1/4 fina艂u.

Argentyna – Australia zapowied藕 (sobota, 20:00)

Argentyna mia艂a troch臋 emocji w fazie grupowej, po tym, jak zacz臋li od sensacyjnej pora偶ki z Arabi膮 Saudyjsk膮 1:2. Okazji nie brakowa艂o, jednak sko艅czy艂o si臋 藕le dla ekipy Lionela Scaloniego. Z meczu na mecz jednak si臋 rozkr臋cili. Najpierw 2:0 z Meksykiem, teraz 2:0 z Polsk膮. Warto doda膰, 偶e dopiero w ostatnim meczu grupowym Leo Messi nie mia艂 udzia艂u przy 偶adnej z bramek(gol lub asysta). To dobry znak dla Albicelestes w kontek艣cie kolejnych gier. Teraz teoretycznie jeden z najs艂abszych mo偶liwych rywali w tej fazie turnieju. Wydaje si臋, 偶e Argentyna nie powinna mie膰 k艂opot贸w i zameldowa膰 si臋 w 1/4 fina艂u.

Australia po cichu dosta艂a si臋 do 1/8 fina艂u. Na pocz膮tek dostali srogie lanie od Francuz贸w. Zacz臋艂o si臋 od prowadzenia, a sko艅czy艂o na 1:4. To jednak nie pod艂ama艂o ekipy, kt贸ra do艣膰 d艂ugo walczy艂a w eliminacjach, bowiem dosta艂a si臋 dopiero po bara偶ach interkontynentalnych. Jednak warto by艂o, bowiem Australijczycy pokonali potem Tunezj臋 i Dani臋 1:0 i mogli zameldowa膰 si臋 w kolejnej rundzie. Dla nich cel zosta艂 osi膮gni臋ty, a teraz s膮 kopciuszkiem, kt贸ry ju偶 nie musi.

Argentyna – Australia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie specjaln膮 promocj臋, w kt贸rej gracz za postawione 2 z艂 mo偶e zgarn膮膰 300 z艂 przy zwyci臋stwie Argentyny. Jak do niej do艂膮czy膰?

鈥 Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ

鈥 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne.

鈥 Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Argentyny ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Argentyna – Australia nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo dru偶yny z Ameryki Po艂udniowej.

Nasze typy Argentyna wygra KURS 150 Zagraj

Argentyna – Australia fakty meczowe

Spotkanie 1/8 fina艂u, kt贸rego stawk膮 jest 膰wier膰fina艂 mundialu. Kolejnym rywalem b臋dzie kto艣 z duetu Anglia-Senegal

Argentyna wygra艂a grup臋 C: pora偶ka z Arabi膮 Saudyjsk膮 1:2 oraz wygrane z Meksykiem i Polsk膮 2:0

Australia by艂a druga w grupie D: pora偶ka z Francj膮 1:4, potem wygrane 1:0 z Tunezj膮 i Dani膮

Ostatnie spotkanie tych ekip to 2007 rok i triumf Argentyny 1:0

