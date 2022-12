Derby County – Sheffield Wednesday. Typy, kursy (03.12.2022)

Spotkanie dwóch ekip z góry tabeli League One. Derby County po relegacji teraz próbuje wrócić przynajmniej na zaplecze Premier League. Jednak Sheffield Wednesday jest na ligowym podium i może zrobić krok w kierunku pozycji lidera. Kto będzie górą w sobotnie popołudnie?

Derby County – Sheffield Wednesday zapowiedź (sobota, 13:30)

Oba zespoły spadły z Championship rok po roku. Najpierw Sheffield, a potem Derby, które przeżywa spore kłopoty finansowe. Teraz jednak obie ekipy są wysoko w tabeli. Sheffield na trzecim miejscu, zamykając podium. Ostatnie tygodnie naprawdę dobre, bowiem wygrali cztery ostatnie potyczki, a z ośmiu ostatnich gier zdobyli 20 na 24 możliwe punkty. To pokazuje, że są mocnym kandydatem do awansu do Championship. Dodajmy jeszcze dobrą postawę na wyjazdach – 19pkt w dziewięciu grach i mamy naprawdę obraz jednego z faworytów.

Derby County jeszcze do niedawna miało szerokie grono Polaków. Kamil Jóźwiak i Krystian Bielik odeszli. Pozostał jedynie 20-letni Bartosz Cybulski, ale on jest daleko od regularnego grania w pierwszym zespole. Drużyna Baranów nieźle sobie radzi w domowych spotkaniach – 16pkt w ośmiu grach – co może być ich sprzymierzeńcem w kontekście walki o powrót na zaplecze Premier League. Teraz jednak czeka ich niezwykle trudny rywal, z najwyższej półki.

Derby County – Sheffield Wednesday kursy bukmacherów

Bukmacher NOBLEBET przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Derby, kurs: 3.05

remis, kurs: 3.30

Sheffield, kurs: 2.27

Derby County – Sheffield Wednesday nasze typy

Stawiamy na gości, chociaż z małą podpórką. Liczymy jednak na ciekawe spotkanie, w którym gole padną z obu stron.

Nasze typy X2 1.35

Obie strzelą 1.75

Derby County – Sheffield Wednesday fakty meczowe

Spotkanie ósmej z trzecią ekipą League One. Obie drużyny dzieli 11pkt: 29 do 40 na korzyść gości

Sheffield to drugi najlepszy wyjazdowicz ligi – 19pkt w dziewięciu grach i bilans bramkowy 12:5

Derby u siebie zdobyło 16pkt w ośmiu grach, notując bramki na poziomie 14:10

Ostatni bezpośredni pojedynek tych ekip maj 2021 i remis 3:3 na Pride Park

