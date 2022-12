Racing Santander – Lugo 🇪🇸 Typy, kursy (04.12.2022)

Spotkanie ekip z do艂u tabeli LaLiga2. Racing Santander po kilku latach wraca na drugi poziom rozgrywkowy, ale musi dr偶e膰 o ligowy byt. Lugo to dru偶yna ze strefy spadkowej. Kto b臋dzie g贸r膮 w Kantabrii?

Racing Santander – Lugo zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Racing Santander jeszcze kilkana艣cie lat temu regularnie grywa艂 w LaLiga. Jednak ogromne k艂opoty finansowe sprawi艂y, 偶e najpierw spad艂 do drugiej, a potem trzeciej ligi. Teraz jednak powoli si臋 podnosz膮. Awansowali na drugi poziom rozgrywkowy, a tak偶e latem zainkasowali troch臋 pieni臋dzy za swoj膮 pere艂k臋. Pablo Torre trafi艂 do Barcelony, a na El Sardinero pojawi艂a si臋 ciekawa got贸wka. Teraz jednak musz膮 walczy膰 o utrzymanie. 17. miejsce to bliska okolica strefy spadkowej. Dodatkowym minusem w ich przypadku jest gra w domu. Tutaj tylko zdobyli 7pkt w o艣miu meczach i s膮 pod tym wzgl臋dem najgorsi w lidze!

Lugo nie wygra艂o sze艣ciu kolejnych gier, licz膮c lig臋 i puchar. Nie najlepiej wygl膮da ich ostatnia seria. Trzeba jednak przyzna膰, 偶e mieli kilku rywali z g贸ry tabeli, jak Levante, Eibar czy Andorre. Nie mniej nie przynosi to punkt贸w i s膮 na 20. miejscu w strefie spadkowej. Dodatkowo tylko Ibiza i Ponferradina maj膮 gorsze defensywy od nich. Spotkanie wyjazdowe tak偶e nie najlepiej dla nich wr贸偶y, bowiem poza domem zdobyli ledwie 5 punkt贸w.

Racing Santander – Lugo kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Racing, kurs: 1.70

remis, kurs: 3.40

Lugo, kurs: 5.45

Racing Santander – Lugo nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie, ale jednak nie liczymy na zbyt wiele goli.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 1.50 Zagraj

Zagraj Remis 3.40 Zagraj

Racing Santander – Lugo fakty meczowe

Spotkanie 17. z 20. dru偶yn膮 LaLiga2. Obie ekipy dziel膮 trzy punkty: 18 do 15 na korzy艣膰 gospodarzy

Racing u siebie zdoby艂 ledwie 7pkt w o艣miu meczach, bilans bramkowy: 3:6 i jest najgorszym zespo艂em w domu

Lugo poza domem zgarn臋艂o 5 “oczek” w o艣miu spotkaniach i ma bilans 9:17

Ostatnie spotkanie tych ekip odby艂o si臋 w 2020 roku. Wtedy Lugo wygra艂o w Santander 2:1

