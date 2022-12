Zaragoza – UD Ibiza 🇪🇸 Typy, kursy (3.12.2022)

P贸ki co UD Ibiza mo偶e m贸wi膰 o fatalnym sezonie. Czy w meczu z Zaragoz膮 czerwonej latani ligi uda si臋 si臋gn膮膰 po czwarte zwyci臋stwo w tym sezonie?聽

Zaragoza – UD Ibiza zapowied藕 (sobota, 16:15)

Zaplecze hiszpa艅skiej ekstraklasy to bardzo wyr贸wnane rozgrywki, w kt贸rych kilka s艂abszych wynik贸w wystarczy, by znale藕膰 si臋 w pobli偶u strefy spadkowej, natomiast kilka korzystnych wynik贸w mo偶e szybko wywindowa膰 zesp贸艂 w pobli偶e czo艂贸wki. UD Ibiza pad艂a w ostatnich tygodniach ofiar膮 pierwszego ze scenariuszy. Ze wzgl臋du na seri臋 s艂abych rezultat贸w go艣cie sobotniego spotkania zameldowali si臋 w strefie spadkowej LaLiga2.

Ibiza znalaz艂a si臋 na dnie i obecnie sta艂a si臋 jednym z powa偶niejszych kandydat贸w do spadku, jednak sytuacja ta mo偶e szybko ulec zmianie. Dwa zwyci臋stwa wystarcz膮 bowiem do tego, by opu艣ci膰 dno tabeli. Spotkanie z Zaragoz膮 wydaje si臋 do tego dogodn膮 okazja, bowiem gospodarze r贸wnie偶 w ostatnim czasie nie zachwycaj膮.

Zaragoza – UD Ibiza nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Zaragoza 4.80 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.52 Zagraj

Zaragoza – UD Ibiza kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

zwyci臋stwo Zaragozy, kurs: 1.78

remis, kurs: 3.40

zwyci臋stwo Ibizy, kurs: 4.80

Zaragoza – UD Ibiza fakty meczowe

Zaragoza nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ibiza przegra艂a 7 z 8 ostatnich mecz贸w ligowych

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Zaragoza – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Burgos CF – Zaragoza 2:2

Zaragoza – Malaga 1:1

Diocesano – Zaragoza 1:0

Alaves – Zaragoza 1:0

Zaragoza – Andorra 0:2

UD Ibiza – pi臋膰 ostatnich spotka艅

UD Ibiza – Andorra 0:1

Villarreal B – UD Ibiza 1:0

Palencia CA – UD Ibiza 0:2 (0:0)

UD Ibiza – Mirandes 1:1

UD Ibiza – Leganes 0:2

