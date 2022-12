Mirandes – Albacete 🇪🇸 Typy, kursy (3.12.2022)

Czy po osiemnastej klejce Mirandes zdo艂a wydosta膰 si臋 ze strefy spadkowej? Kluczem do tego b臋dzie zwyci臋stwo z Albacete.聽

Mirandes – Albacete zapowied藕 (sobota, 18:30)

Mirandes nieco podreperowa艂 w ostatnim czasie sw贸j dorobek punktowy i w pi臋ciu ostatnich spotkaniach dopisa艂 do swojego konta osiem oczek. Czy w sobot臋 b臋dzie w stanie doliczy膰 kolejne trzy punkty i opu艣ci膰 stref臋 spadkow膮? Z pewno艣ci膮 by艂by to dobry krok w kierunku tego, by nie sp臋dzi膰 nowego roku na dnie tabeli.

NIeco mniej problem贸w ma obecnie Albacete, cho膰 w ostatnich meczach go艣cie radzili sobie nieco s艂abiej ni偶 Mirandes. Poduszka bezpiecze艅stwa w pierwszych tygodni sezonu pozwala teraz Albacete by膰 spokojnym o sw贸j los. Nawet ewentualna kl臋ska w sobot臋 nie spowoduje bowiem trz臋sienia ziemi.

Mirandes – Albacete nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e gospodarze dopisz膮 do swojego konta kolejne trzy punkty.

Nasze typy Mirandes 2.75 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.96 Zagraj

Mirandes – Albacete kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Mirandes, kurs: 2.75

remis, kurs: 3.05

wygrana Albacete, kurs: 2.75

Mirandes – Albacete fakty meczowe

Mirandes przegra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Albacete wygra艂o tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Albacete

Mirandes – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Oviedo – Mirandes 1:0

Mirandes – Cartagena 2:1

Vimenor – Mirandes 0:2

UD Ibiza – Mirandes 1:1

Mirandes – Tenerife 1:0

Albacete – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Albacete – Racing Santander 2:1

Granada – Albacete 4:0

Huetor Tajar – Albacete 0:3 (0:0)

Albacete – Levante 2:3

Gijon – Albacete 2:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Argentyna 鈥 Australia typy, kursy (03.12.2022)