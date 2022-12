🇫🇷 Francja – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (04.12.2022)

Czas na historyczny mecz “Bia艂o-Czerwonych”. Reprezentacja Polski zagra w 1/8 fina艂u mistrzostw 艣wiata. Podopieczni Czes艂awa Michniewicza stan膮 przed trudnym wyzwaniem, gdy偶 rywalem jest Francja.

Francja – Polska zapowied藕 (niedziela, 16:00)

Reprezentacja Francji zgodnie z planem awansowa艂a z pierwszego miejsca grupy D, wygrywaj膮c rywalizacj臋 z Dani膮, Tunezj膮 oraz Australi膮. “Tr贸jkolorowi” zdobyli 艂膮cznie sze艣膰 oczek, triumfuj膮c w dw贸ch meczach oraz zaliczaj膮c pora偶k臋 0:1 z Tunezj膮. Ostatni grupowy mecz Francuzi rozegrali jednak w mocno rezerwowym sk艂adzie.

“Bia艂o-Czerwoni” z kolei maj膮 za sob膮 zmagania w grupie C, gdzie wyprzedzili Meksyk oraz Arabi臋 Saudyjsk膮, natomiast musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 Argentyny. Bior膮c pod uwag臋 sam dorobek punktowy, cztery oczka to rezultat zgodny z planem. Wiele do 偶yczenia pozostawia natomiast sama gra Polak贸w. Patrz膮c jednak, 偶e w 1/8 fina艂u pi艂karze Czes艂awa Michniewicza nie maj膮 ju偶 nic do stracenia, liczymy na dobr膮 postaw臋 naszych zawodnik贸w.

Francja – Polska nasze typy

Korzystamy z atrakcyjnej promocji przygotowanej przez bukmachera Superbet i liczymy na przynajmniej jednego gola “Bia艂o-Czerwonych”.

Nasze typy Polska strzeli gola Kurs 150.00 Zgarnij 300 z艂

Francja – Polska kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 specjaln膮 promocj臋 na ten mecz, dzi臋ki kt贸rej mo偶emy zagra膰 gola “Bia艂o-Czerwonych” po kursie 150.00, a tak偶e zyska膰 50 PLN za ka偶de trafienie Roberta Lewandowskiego. Jak skorzysta膰 z promocji?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ

Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne.

Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na bramk臋 reprezentacji Polski w meczu z Francj膮 ze standardowej oferty bukmachera.

To nie wszystko. Za ka偶dy gol Roberta Lewandowskiego otrzymamy 50 z艂.

Regulamin promocji: TUTAJ

Francja – Polska fakty meczowe

Francja wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Polska wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich star膰

W czterech ostatnich meczach Francja straci艂a gola

Francja pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tunezja – Francja 1:0

Francja – Dania 2:1

Francja – Australia 4:1

Dania – Francja 2:0

Francja – Austria 2:0

Polska pi臋膰 ostatnich spotka艅

Polska – Argentyna 0:2

Polska – Arabia Saudyjska 2:0

Meksyk – Polska 0:0

Polska – Chile 1:0

Walia – Polska 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze