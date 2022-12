Farul – Botosani 🇷🇴 Typy, kursy (04.12.2022)

Pierwszy niedzielny mecz w lidze rumu艅skiej i od razu lider wychodzi na ekip臋 z drugiej po艂owy tabeli. Farul Constanca nie powinien mie膰 k艂opot贸w w domu z Botosani. Gospodarze b臋d膮 zdecydowanym faworytem tej potyczki.

Farul – Botosani zapowied藕 (niedziela, 12:15)

Gospodarze przez ca艂y ubieg艂y sezon wywalczyli 48 punkt贸w, co da艂o im pi膮t膮 lokat臋 na koniec rozgrywek. Teraz Farul Constanca ma ju偶 41 “oczek” po 18. kolejkach. To oznacza, 偶e lada moment dobij膮 do tamtej granicy. Jednak nie chc膮 si臋 zatrzyma膰, skoro s膮 liderem tabeli. Cztery punkty przewagi nad Clujem i mecz wi臋cej to nadal bezpieczny dystans. Musz膮 jednak ucieka膰. Gdzie lepiej to zrobi膰, ni偶 w domu? Zw艂aszcza, 偶e u siebie maj膮 bilans 7-2-0, a rywalem Bostoni, a wi臋c dopiero 12. zesp贸艂 ligi rumu艅skiej.

Botosani mo偶emy kojarzy膰 sprzed kilku lat, gdy grali przeciwko Legii w europejskich pucharach. Teraz jednak daleko im do puchar贸w, a bli偶ej do… drugiej ligi. Dwunasta lokata i 20pkt, to ledwie cztery oczka przewagi nad przedostatnim miejscem. Kr贸tko m贸wi膮c trudno by膰 tutaj optymist膮. Zw艂aszcza wobec tego, jak膮 form臋 ostatnio prezentuj膮. Sze艣膰 kolejnych mecz贸w bez wygranej, a w tym czasie tylko trzy remisy, w tym dwa bezbramkowe.

Farul – Botosani kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Farul, kurs: 1.68

remis, kurs: 3.60

Botosani, kurs: 4.80

Farul – Botosani nasze typy

Stawiamy na gospodarzy. Albo czysta “1”, albo ich wygrana bez straty gola – mo偶na wybra膰.

Nasze typy Farul 1.68 Zagraj

Zagraj Farul wygra do 0 2.46 Zagraj

Farul – Botosani fakty meczowe

Spotkanie lidera z 12. dru偶yn膮 tabeli ligi rumu艅skiej. Obie ekipy dzieli 21 punkt贸w: 41 do 20 na korzy艣膰 gospodarzy

Farul u siebie ma bilans 7-2-0 i bramki: 16:4

Botosani na wyjazdach zdoby艂o 10pkt i ma bilans 7:14

W pierwszym meczy tych ekip pad艂 remis 1:1, na pocz膮tku sierpnia

