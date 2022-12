Korea Południowa i Szwajcaria uzupełniają grono drużyn w 1/8 finału mundialu

Faza grupowa mundialu w Katarze za nami. To oznacza, że już tylko szesnaście meczów pozostało do końca turnieju. W piątek poznaliśmy dwie ostatnie drużyny, które uzupełniły grono 1/8 finału. Do tego zestawienia dołączają Korea Południowa i Szwajcaria, po zwycięskich meczach na koniec grupowych zmagań.

Najpierw granie zakończyła grupa H. W niej było mnóstwo emocji. Fatalny do tej pory Urugwaj szybko objął prowadzenie z Ghaną. Giorgian De Arrascaeta swoim dubletem dał prowadzenie ekipie z Ameryki Południowej. Co ciekawe jeszcze przy stanie 0:0, rzutu karnego dla Ghany nie wykorzystał Andre Ayew. Mogliśmy się poczuć, niczym dwanaście lat temu, gdy ekipa z Afryki również nie wykorzystała rzutu karnego z Urugwajem i odpadła z turnieju. Tak było i tym razem. Tyle że Urugwajowi wygrana 2:0 na nic się zdała. Zabrakło jednej bramki. A wszystko przez… porażkę Portugalczyków. Cristiano Ronaldo i spółka byli pewni awansu. Grupę zakończyli na pierwszym miejscu, ale mieli spory wpływ na wydarzenia. Korea Południowa pokonała Portugalczyków 2:1. Decydującego gola strzelił Hee-Chan Hwang w 91. minucie! Tym samym rzutem na taśmę dał azjatyckiej ekipie przepustkę do kolejnej rundy.

Szwajcaria górą w meczu podtekstów

Na koniec doszło do dwóch pojedynków w grupie G. Brazylia wystawiła pół rezerwowy skład na Kamerun. Skończyło się porażką 0:1, która nic nie zmieniła Canarinhos. Wszystko dlatego, że Szwajcarzy pokonali Serbię 3:2. Helwetom zabrakło jednej bramki do pierwszego miejsca w grupie. Trzeba jednak przyznać, że to był świetny mecz, podobnie jak cztery lata temu w Rosji. Tyle że teraz padło trochę więcej goli. Zaczął Xherdan Shaqiri w 20. minucie, jednak do przerwy zobaczyliśmy jeszcze… trzy bramki. Serbowie wyszli nawet na prowadzenie, za sprawą Aleksandara Mitrovicia i Dusana Vlahovicia. Ostatnie słowo przed przerwą należało do Breela Embolo. Na początku drugiej części trafił Remo Freuler i na tym strzelanie się skończyło. Serbowie zamiast walczyć o gole, zaczęli się gotować. Mecz zakończyli z siedmioma żółtymi kartkami, do których cztery jeszcze dorzucili Szwajcarzy!

Wyniki piątkowych gier na mundialu

Ghana – Urugwaj 0:2

Korea – Portugalia 2:1

Kamerun – Brazylia 1:0

Serbia – Szwajcaria 2:3