Frantisek Plach przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice

Piast Gliwice poinformował, że Frantisek Plach pozostanie na dłużej w Piaście Gliwice. Umowa pomiędzy obiema stronami została przedłużona do końca czerwca 2026 roku.

Frantisek Plach występuje w Piaście Gliwice od 2018 roku. Wraz z klubem w 2019 roku zdobył mistrzostwo Polski oraz został wybranym najlepszym bramkarzem PKO Ekstraklasy. Na poziomie naszej ligi Plach w barwach Piasta rozegrał 142 spotkania.

Umowa Placha wygasała wraz z końcem roku kalendarzowego. Klub doszedł jednak do porozumienia z 30-latkiem i onie strony podpisały nowy kontrakt, który będzie obowiązywać do 2026 roku. Zawarta została w nim także opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

– Dotychczasowy okres w Piaście to najlepszy czas w mojej karierze. Zrobiliśmy mistrzostwo, trzecie miejsce, zostałem najlepszym bramkarzem i wierzę w to, że w kolejnych miesiącach i sezonach nawiążemy do tych najlepszych wyników i wrócimy do czołówki. Nowy kontrakt to dla mnie nowa motywacja. Zostałem, ponieważ jestem przekonany, że pójdziemy w górę tabeli – przyznał Plach w oficjalnej wypowiedzi do strony Piasta.

Piast Gliwice zakończył minioną rundę w Ekstraklasie na szesnastym miejscu. Pierwszym rywalem Piasta w 2023 roku będzie Jagiellonia Białystok.