Ternana – Cagliari 🇮🇹 typy, kursy (07.12.2022)

Pocz膮tek 16. kolejki w Serie B. Ternana gra z Cagliari. Mecz dru偶yn, kt贸re dziel膮 tylko trzy punkty w tabeli. Zapowiada si臋 wyr贸wnana potyczka.

Ternana – Cagliari zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Gospodarze ubieg艂y sezon zako艅czyli na 10. pozycji w Serie B. Byli idealnie w 艣rodku tabeli, ale w tym momencie udaje si臋 im by膰 jeszcze wy偶ej. Si贸dme miejsce po 15. kolejkach to dobry rezultat tej ekipy i daj膮cy prawo my艣le膰 o czym艣 wi臋cej ni偶, zako艅czenie sezonu po 38. kolejkach. Mowa oczywi艣cie o bara偶ach o awans do Serie A. Te s膮 bardzo d艂ugie, ale nagroda najwy偶sza z mo偶liwych. Ternana 艣wietnie radzi sobie przede wszystkim u siebie. Dwana艣cie punkt贸w w domu i bilans bramkowy 7:3 robi膮 wra偶enie. Jednak musz膮 ockn膮膰 si臋, bowiem ostatnie tygodnie s膮 s艂abe. Aktualnie maj膮 serie sze艣ciu mecz贸w bez wygranej: trzy pora偶ki i trzy remisy.

Cagliari po wielu latach sp臋dzonych w Serie A, w ko艅cu spad艂o poziom ni偶ej. Sk艂ad mieli naprawd臋 solidny, ale mimo tego polecieli klas臋 ni偶ej. Jak wida膰 po tabeli, nie jest 艂atwo si臋 podnie艣膰. W tym momencie zajmuj膮 dwunaste miejsce w tabeli, chocia偶 do miejsc bara偶owych trac膮 tylko trzy punkty. Jednak nie tego oczekiwano na Sardynii. Celem by艂 i jest szybki powr贸t do elity, co wcale nie musi by膰 takie 艂atwe i oczywiste. Zw艂aszcza wobec obecnej serii: pi臋膰 kolejnych remis贸w!

Ternana – Cagliari kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Ternana wygra, kurs: 2.55

Remis, kurs: 3.20

Cagliari wygra, kurs: 2.90

Ternana – Cagliari nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie i remis. Mo偶na spr贸bowa膰 po ciekawym kursie przewidzie膰 dok艂adny wynik ko艅cowy. W tym przypadku decydujemy si臋 na 1:1.

Nasze typy Remis 3.20 Zagraj

Zagraj Dok艂adny wynik: 1:1 5,75 Zagraj

Ternana – Cagliari fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z dwunast膮 dru偶yn膮 Serie B. Obie ekipy dziel膮 3pkt: 22 do 19 na korzy艣膰 gospodarzy

Ternana u siebie zdoby艂a 12pkt w siedmiu meczach i ma bilans bramkowy 7:3

Ternana nie wygra艂a sze艣ciu kolejnych gier: trzy remisy i trzy pora偶ki

Cagliari na wyjazdach zdoby艂o 7pkt w siedmiu grach i ma bilans bramkowy 8:8

Cagliari zremisowa艂o pi臋膰 ostatnich mecz贸w, trzy z nich w stosunku 1:1, dwa 2:2

Ostatni pojedynek tych ekip mia艂 miejsce w 2016 roku. W贸wczas lepsze by艂o Cagliari 1:0

