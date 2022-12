Iskra – Buducnost 🇲🇪 Typy, kursy (07.12.2022)

Lider tabeli przyje偶d偶a do ostatniego zespo艂u. Iskra Danilovgrad b臋dzie mia艂a ogromne k艂opoty, by stawi膰 op贸r Buducnostii Podgorica. Faworytem oczywi艣cie go艣cie, kt贸rzy pewnie powinni si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w.聽

Iskra – Buducnost zapowied藕 (艣roda, 15:00)

To drugi mecz tych ekip w tym sezonie. Pierwszy odby艂 si臋 w stolicy i wygra艂a go… Iskra 1:0. To ciekawe, bowiem by艂a to jedna z trzech pora偶ek obecnego lidera. Iskra wygra艂a tylko raz na wyje藕dzie i akurat trafi艂o na najmocniejszego przeciwnika. Jednak nadal m贸wimy o ostatniej ekipie w tabeli. Ostatnio troch臋 punktowali, bowiem zremisowali z Jezero i ograli Mornar. To wszystko jednak pomi臋dzy pi臋cioma pora偶kami, st膮d obecne miejsce w tabeli.

Buducnost Podgorica tylko trzykrotnie przegra艂a w tym sezonie, a raz w艂a艣nie z Iskr膮. Jednak w ostatnich tygodniach odje偶d偶aj膮 konkurencji. St膮d 艣wietna seria sze艣ciu kolejnych wygranych. St膮d m.in. przewaga trzech punkt贸w nad Sutjesk膮 oraz dziewi臋ciu nad Decic. Teraz s膮 faworytem kolejnej potyczki, bowiem na wyjazdach spisuj膮 si臋 tak偶e 艣wietnie – 18pkt w dziewi臋ciu grach. Konkretniej mowa o bilansie 5-3-1 poza domem.

Iskra – Buducnost kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Iskra wygra, kurs: 4.40

Remis, kurs: 3.40

Buducnost wygra, kurs: 1.80

Iskra – Buducnost nasze typy

Stawiamy na triumf go艣ci, w obecno艣ci wielu goli. Jedna z nich mo偶e wpadnie tak偶e dla gospodarzy.

Iskra – Buducnost fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z pierwsz膮 dru偶yn膮 ligi czarnog贸rskiej. Obie ekipy dziel膮 23pkt: 14 do 37 na korzy艣膰 go艣ci

Buducnost Podgorica to najlepszy wyjazdowicz ligi – 18pkt w dziewi臋ciu grach i bilans bramkowy 12:6

Ekipa ze stolicy kraju wygra艂a sze艣膰 kolejnych gier ligowych

Iskra u siebie zdoby艂a tylko 9pkt w dziewi臋ciu grach i ma bilans bramkowy 10:13

W tym sezonie sensacyjnie Iskra pokona艂a ju偶 Buducnost 1:0. To by艂a jedna z trzech pora偶ek obecnego lidera

